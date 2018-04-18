Сибирские ученые создали высокопрочные шурупы для позвоночника

Новосибирске создали высокопрочный вид керамики для производства особых шурупов, применяющихся для операций на позвоночнике. Как рассказал «РГ» пресс-секретарь Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Юрий Лобанов , такие крепления стоят дешевле зарубежных аналогов.

Исследователям механико-технологического факультета НГТУ удалось существенно увеличить прочность изделий за счет добавления в химический состав оксида алюминия с алюмомагнезиальной шпинелью. Обычная керамика крошится при вкручивании в кость, а сибирские шурупы остаются невредимыми. Кроме того, в отличие от металлических шурупов, которые требуют замены как минимум каждые десять лет, керамические крепления изнашиваются значительно медленнее.

Еще одно важное преимущество новой керамики против «железа» — отсутствие аллергической реакции организма. Пробная партия запатентованных керамических шурупов уже произведена на новосибирском предприятии и проходит доклинические испытания на поросятах в местном институте травматологии и ортопедии. Первые результаты показывают высокую скорость восстановления организма после операции.

В дальнейшем такие шурупы могут использоваться в медицине (в качестве имплантов при заболеваниях или травмах позвоночника), а также в других отраслях: например, металлургии, радиотехнике, энергетике, теплотехнике.