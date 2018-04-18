«Обслуживание одного прицепа стоит 2 тыс. руб.». Как заработать на доме на колесах / ОПЫТ

Двое екатеринбуржцев запустили в городе редкий бизнес — уральцам предлагают арендовать дома на колесах и путешествовать по РФ . Окупить вложения планируется за пару лет, конкурентов на рынке пока нет. Идея создать прокатный бизнес домов на колесах выросла из семейного хобби Артема и Оксаны Парыгиных — последние 15 лет они занимаются автотуризмом, проехали страну от Байкала до Балтики, от Белого до Черного морей. А пять лет назад, будучи в Калининградской области , отдыхали в кемпинге с домами на колесах. Это были большие четырехкомнатные трейлеры с полноценной кухней, гостиной, спальнями, душем, туалетом — в них все было продумано до мелочей, вспоминает Оксана. Понравилось. Потом Парыгины стали искать дом на колесах для себя, прошлой весной купили его, протестировали караванинг — вид автотуризма с домами на колесах — на своем опыте, а в этом году решили тиражировать проект.

Опыта предпринимательской деятельности у нас нет, но компетенций в разных областях хватает, — говорит Оксана. — Артем работал в малом бизнесе на руководящих должностях, сферы были разными — строительство, производство. Последние несколько лет трудился в Сбербанке , возглавлял проект по переформатированию филиальной сети. Я была журналистом, последние 13 лет работаю в пресс-службе Сбербанка, сейчас в декретном отпуске. Недавно мы зарегистрировали ИП, запустили сайт FunCaravan, перед этим мониторили регионы, где такая услуга присутствует — Московская, Ленинградская области, Краснодарский край . В Екатеринбурге несколько лет по франшизе работает компания «Яхты на колесах» — сдают в аренду два автодома, у них есть филиал в Тюмени . Так что, можно сказать, арендой кемпинговых прицепов мы начали заниматься первыми на Урале.

Начали Парыгины с трех прицепов, акцент сделали на доступность: чтобы для управления трейлерами не нужны были водительские права категории ВЕ — только В. На это влияет вес прицепа, поясняет Оксана — вместе с автомобилем он не должен превышать 3,5 т, и сам трейлер не может весить больше машины, к которой его цепляют.

Нашли партнеров, которые покупают качественные прицепы в Европе. Фургоны с пробегом, им почти 20 лет, но все в идеальном состоянии, так что дополнительно вкладываться в них не пришлось. Мы купили только газовые баллоны, баки для воды, постельные принадлежности, посуду. Заемный капитал не использовали, одолжили недостающую сумму у родственников — три трейлера в итоге обошлись нам примерно в 1,5 млн руб., — рассказывает Оксана.

И добавляет: обслуживание одного прицепа обходится примерно в 2 тыс. руб. в месяц, сюда входят расходы на заправку газовых баллонов, покупку средства для биотуалетов, уборка и стирка. Сами фургоны содержатся на частной парковке в пригороде Екатеринбурга, в Белоярском районе.

Автотуризм — семейное увлечение Парыгиных; фото Артем Устюжанин / Е1.RU Обеденная зона в трейлере может трансформироваться в детскую спальню

На кухне есть все необходимое для хранения продуктов и приготовления пищи

Комната с биотуалетом и умывальником. Фото: официальный сайт funcaravan.ru Как продумано пользование прицепами — на случай, если арендатор что-то сломает, испортит, попадет в ДТП и др. ?

— При бронировании клиент вносит залог 10 тыс. руб. Эта сумма — гарантия выполнения условий договора, и возместит ущерб, если имущество испортят, потеряют что-то из комплектации, сдадут трейлер с временной задержкой. При этом мы допускаем нормальный износ прицепа при возврате. В договоре мы указываем балансовую стоимость фургона, она является лимитом ответственности клиента.

Как вы видите свою целевую аудиторию — кто эти люди? И какие маркетинговые инструменты эффективнее использовать в данном случае?

— Определенно, интернет-маркетинг — продвижение в социальных сетях, блоги, лидеры мнений и т. д. У нас в первую неделю после запуска сайта рекламные расходы были равны стоимости чашки кофе, при этом посещаемость сайта — 600 человек. И первый клиент. Кстати, запуская наш бизнес, мы представляли, что арендаторами будут местные жители, которые отправятся путешествовать в другие регионы. Но наш первый клиент поменял это представление — он приедет из Перми отдыхать с семьей. Мы анализируем географию посетителей нашего сайта — преобладают Урал и Сибирь.

Вообще своей целевой аудиторией видим семьи с детьми, которые хотят отдохнуть за городом или отправиться в путешествие. Еще клиенты, которые хотят купить кемпинговый прицеп для себя, но сначала хотели бы попробовать этот вид отдыха. И организации, которым нужно обеспечить работу в выездных условиях — например, во время съемок фильмов или гастролей артистов, для семейных фотосессий.

Есть ли ограничения по маршрутам? Если арендатор захочется путешествовать по Европе, например, возможно ли это?

— Пока мы планируем работать только на внутренний рынок в границах России. В Европе свои требования и правила эксплуатации, страхования, вождения домов на колесах. Для клиента, который хочет поездить по Европе, удобнее взять дом на колесах сразу там и отправиться в путешествие.

Есть ли у вас расчет на закрытие популярных у россиян зарубежных направлений? Тогда спрос на путешествия по стране может подскочить.

— Мы анализировали различные исследования перед запуском проекта. Узнали, что с 2015 г. расходы россиян на отдых упали в два раза, в основном, из-за закрытия популярных зарубежных направлений. И этот тренд сохраняется уже четвертый год. Полагаем, что путешествия с домами на колесах в лучших традициях зарубежного автотуризма расширят представления уральцев об отдыхе.

Планируется ли какая-то сезонность в вашем бизнесе — допустим, летом пик интереса, зимой простой? Как вам видится работа в разные времена года?

— Безусловно, наш бизнес сезонный. Основной период работы — с апреля по октябрь. При этом у нас есть оптимистический и пессимистический сценарии: если спрос будет достаточным, то мы расширим парк трейлеров, в том числе, зимними моделями. Зимой они могут быть востребованы для отдыха на горнолыжных курортах. Также предварительно мы пообщались с профессиональными фотографами — обсуждали проведение фотосессий в домах на колесах. Многие заинтересовались и готовы провести у нас съемки для своих портфолио. Это позволит расширить сезонность бизнеса.

Сейчас многие говорят о перспективности шеринга. В вашем случае это аренда прицепов — история вписывается в глобальный тренд на предпочтение арендных вещей, а не собственных. Наблюдаете в принципе такой сдвиг — лучше взять нужное в аренду, чем покупать?

— Шеринг-экономика сегодня занимает все большее место в жизни людей. Уже обычное дело взять в аренду велосипед, одежду для любого случая, снять квартиру. Зачем копить на покупку, если это можно использовать вещи сейчас? Откладывать мечту на завтра уже не модно, особенно в сфере путешествий. Жажда приключений, новых впечатлений, получение уникального опыта — мейнстрим в сфере туризма и отдыха.

В какие сроки вы планируете окупить вложения? Каким для этого должен быть поток клиентов?

— Думаем, проект окупится за 2-3 года. Основное направление деятельности у нас — аренда прицепов, вторым станет продажа трейлеров. Поток клиентов будет зависеть от загруженности: если спрос на краткосрочную аренду — уик-энды, например, то это 12 клиентов в месяц. Если на долгосрочную, то клиентов меньше.

Планируете ли вы расширять автопарк, бизнес в целом? Какой у вас план на среднесрочную перспективу?

— Мы разработали стратегию на пять лет, там прописаны разные сценарии по итогам каждого сезона. Будем создавать услугу вместе с нашим клиентом. Еще одно перспективное для нас направление — создание кемпинговых стоянок, где бы могли останавливаться «караванеры», люди, которые путешествуют с домами на колесах. Это привлечет в наш регион новых туристов, создаст новый бренд Урала. Сейчас начинаем искать партнеров, которые могут на своих территориях предоставить такой сервис. Несколько красивых мест мы уже присмотрели.