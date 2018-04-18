«Обслуживание одного прицепа стоит 2 тыс. руб.». Как заработать на доме на колесах / ОПЫТ 

Двое екатеринбуржцев запустили в городе редкий бизнес — уральцам предлагают арендовать дома на колесах и путешествовать по РФ. Окупить вложения планируется за пару лет, конкурентов на рынке пока нет. Идея создать прокатный бизнес домов на колесах выросла из семейного хобби Артема и Оксаны Парыгиных — последние 15 лет они занимаются автотуризмом, проехали страну от Байкала до Балтики, от Белого до Черного морей. А пять лет назад, будучи в Калининградской области, отдыхали в кемпинге с домами на колесах. Это были большие четырехкомнатные трейлеры с полноценной кухней, гостиной, спальнями, душем, туалетом — в них все было продумано до мелочей, вспоминает Оксана. Понравилось. Потом Парыгины стали искать дом на колесах для себя, прошлой весной купили его, протестировали караванинг — вид автотуризма с домами на колесах — на своем опыте, а в этом году решили тиражировать проект.
Опыта предпринимательской деятельности у нас нет, но компетенций в разных областях хватает, — говорит Оксана. — Артем работал в малом бизнесе на руководящих должностях, сферы были разными — строительство, производство. Последние несколько лет трудился в Сбербанке, возглавлял проект по переформатированию филиальной сети. Я была журналистом, последние 13 лет работаю в пресс-службе Сбербанка, сейчас в декретном отпуске. Недавно мы зарегистрировали ИП, запустили сайт FunCaravan, перед этим мониторили регионы, где такая услуга присутствует — Московская, Ленинградская области, Краснодарский край. В Екатеринбурге несколько лет по франшизе работает компания «Яхты на колесах» — сдают в аренду два автодома, у них есть филиал в Тюмени. Так что, можно сказать, арендой кемпинговых прицепов мы начали заниматься первыми на Урале.
Начали Парыгины с трех прицепов, акцент сделали на доступность: чтобы для управления трейлерами не нужны были водительские права категории ВЕ — только В. На это влияет вес прицепа, поясняет Оксана — вместе с автомобилем он не должен превышать 3,5 т, и сам трейлер не может весить больше машины, к которой его цепляют.
Нашли партнеров, которые покупают качественные прицепы в Европе. Фургоны с пробегом, им почти 20 лет, но все в идеальном состоянии, так что дополнительно вкладываться в них не пришлось. Мы купили только газовые баллоны, баки для воды, постельные принадлежности, посуду. Заемный капитал не использовали, одолжили недостающую сумму у родственников — три трейлера в итоге обошлись нам примерно в 1,5 млн руб., — рассказывает Оксана.
И добавляет: обслуживание одного прицепа обходится примерно в 2 тыс. руб. в месяц, сюда входят расходы на заправку газовых баллонов, покупку средства для биотуалетов, уборка и стирка. Сами фургоны содержатся на частной парковке в пригороде Екатеринбурга, в Белоярском районе.
Автотуризм — семейное увлечение Парыгиных; фото Артем Устюжанин / Е1.RU Обеденная зона в трейлере может трансформироваться в детскую спальню
На кухне есть все необходимое для хранения продуктов и приготовления пищи
Комната с биотуалетом и умывальником. Фото: официальный сайт funcaravan.ru Как продумано пользование прицепами — на случай, если арендатор что-то сломает, испортит, попадет в ДТП и др. ?
— При бронировании клиент вносит залог 10 тыс. руб. Эта сумма — гарантия выполнения условий договора, и возместит ущерб, если имущество испортят, потеряют что-то из комплектации, сдадут трейлер с временной задержкой. При этом мы допускаем нормальный износ прицепа при возврате. В договоре мы указываем балансовую стоимость фургона, она является лимитом ответственности клиента.
Как вы видите свою целевую аудиторию — кто эти люди? И какие маркетинговые инструменты эффективнее использовать в данном случае?
— Определенно, интернет-маркетинг — продвижение в социальных сетях, блоги, лидеры мнений и т. д. У нас в первую неделю после запуска сайта рекламные расходы были равны стоимости чашки кофе, при этом посещаемость сайта — 600 человек. И первый клиент. Кстати, запуская наш бизнес, мы представляли, что арендаторами будут местные жители, которые отправятся путешествовать в другие регионы. Но наш первый клиент поменял это представление — он приедет из Перми отдыхать с семьей. Мы анализируем географию посетителей нашего сайта — преобладают Урал и Сибирь.
Вообще своей целевой аудиторией видим семьи с детьми, которые хотят отдохнуть за городом или отправиться в путешествие. Еще клиенты, которые хотят купить кемпинговый прицеп для себя, но сначала хотели бы попробовать этот вид отдыха. И организации, которым нужно обеспечить работу в выездных условиях — например, во время съемок фильмов или гастролей артистов, для семейных фотосессий.
Есть ли ограничения по маршрутам? Если арендатор захочется путешествовать по Европе, например, возможно ли это?
— Пока мы планируем работать только на внутренний рынок в границах России. В Европе свои требования и правила эксплуатации, страхования, вождения домов на колесах. Для клиента, который хочет поездить по Европе, удобнее взять дом на колесах сразу там и отправиться в путешествие.
Есть ли у вас расчет на закрытие популярных у россиян зарубежных направлений? Тогда спрос на путешествия по стране может подскочить.
— Мы анализировали различные исследования перед запуском проекта. Узнали, что с 2015 г. расходы россиян на отдых упали в два раза, в основном, из-за закрытия популярных зарубежных направлений. И этот тренд сохраняется уже четвертый год. Полагаем, что путешествия с домами на колесах в лучших традициях зарубежного автотуризма расширят представления уральцев об отдыхе.
Планируется ли какая-то сезонность в вашем бизнесе — допустим, летом пик интереса, зимой простой? Как вам видится работа в разные времена года?
— Безусловно, наш бизнес сезонный. Основной период работы — с апреля по октябрь. При этом у нас есть оптимистический и пессимистический сценарии: если спрос будет достаточным, то мы расширим парк трейлеров, в том числе, зимними моделями. Зимой они могут быть востребованы для отдыха на горнолыжных курортах. Также предварительно мы пообщались с профессиональными фотографами — обсуждали проведение фотосессий в домах на колесах. Многие заинтересовались и готовы провести у нас съемки для своих портфолио. Это позволит расширить сезонность бизнеса.
Сейчас многие говорят о перспективности шеринга. В вашем случае это аренда прицепов — история вписывается в глобальный тренд на предпочтение арендных вещей, а не собственных. Наблюдаете в принципе такой сдвиг — лучше взять нужное в аренду, чем покупать?
— Шеринг-экономика сегодня занимает все большее место в жизни людей. Уже обычное дело взять в аренду велосипед, одежду для любого случая, снять квартиру. Зачем копить на покупку, если это можно использовать вещи сейчас? Откладывать мечту на завтра уже не модно, особенно в сфере путешествий. Жажда приключений, новых впечатлений, получение уникального опыта — мейнстрим в сфере туризма и отдыха.
В какие сроки вы планируете окупить вложения? Каким для этого должен быть поток клиентов?
— Думаем, проект окупится за 2-3 года. Основное направление деятельности у нас — аренда прицепов, вторым станет продажа трейлеров. Поток клиентов будет зависеть от загруженности: если спрос на краткосрочную аренду — уик-энды, например, то это 12 клиентов в месяц. Если на долгосрочную, то клиентов меньше.
Планируете ли вы расширять автопарк, бизнес в целом? Какой у вас план на среднесрочную перспективу?
— Мы разработали стратегию на пять лет, там прописаны разные сценарии по итогам каждого сезона. Будем создавать услугу вместе с нашим клиентом. Еще одно перспективное для нас направление — создание кемпинговых стоянок, где бы могли останавливаться «караванеры», люди, которые путешествуют с домами на колесах. Это привлечет в наш регион новых туристов, создаст новый бренд Урала. Сейчас начинаем искать партнеров, которые могут на своих территориях предоставить такой сервис. Несколько красивых мест мы уже присмотрели.
Вообще же для нашей семьи это не только коммерческий проект, но и социальный. Я рада, что теперь могу продолжить сотрудничество с организацией «Благое дело» из поселка Верх-Нейвинский, которая занимается трудовой реабилитацией людей с инвалидностью — обучает взрослых и детей ремеслам, делает их востребованными специалистами. Раньше такие проекты я организовывала в банке — устраивала ярмарки продаж изделий из этих мастерских, сегодня заказываю постельные принадлежности, полотенца, сувениры. Мы договорились, что от каждой суммы чека будем перечислять 5% в фонд организации. Для нашего маленького бизнеса социальная составляющая — мощная мотивация для развития.