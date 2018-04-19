Конкуренция между госбюджетными и коммерческими клиниками выросла в России

Вопрос сосуществования в России бесплатной и платной медицины в последнее время поднимается очень часто. Оба сектора активно развиваются. Но что же выбирают люди?

Платные медицинские услуги все еще остаются дискуссионной темой в России. В этом нет ничего удивительного. Ведь на протяжении долгих лет советского периода медицина была бесплатной. А к бесплатному, как водится, быстро привыкаешь. Тем не менее, частный сектор медицины растет, появляются новые клиники, все больше врачей уходит из бюджетных учреждений.

Платная медицина сейчас представлена очень широко: это и многопрофильные

лечебно-профилактические

учреждения, и небольшие узкоспециализированные медицинские центры, и платная скорая помощь. Она уже на равных может конкурировать с государственными организациями, а где-то даже вырывается вперед.

Как правило, частные медицинские учреждения укомплектованы современным

лечебно-диагностическим

оборудованием, в них большое количество разных специалистов, и обследования можно пройти сразу; они чутки в отношении спроса пациентов на различные медицинские услуги. И пока государственный аппарат «раскачается» открыть новый центр или закупить современное оборудование, частные клиники уже работают с опережением. За последний год вырос объем инвестиций, вкладываемых в российскую коммерческую медицину. В медицину инвестируют корпорации, страховые компании, частные лица

Государство пытается урегулировать взаимодействие между государственными и частными медицинскими организациями. Одним из способов такого регулирования является появление у частных клиник возможности оказания населению услуг по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). В эту программу частные организации очень хотят попасть, так как она хорошо финансируется. Что касается пациентов, то обычно по ОМС бесплатно оказывается только часть услуг, за остальное все равно приходится платить. Вторым способом взаимодействия является

государственно-частное

партнерство, при котором государственная медицинская организация обращается к частным клиникам для предоставления пациентам возможности проходить диагностику или осуществлять лечение с использованием современного оборудования, которого нет в госучреждении.

Финансирование и совершенствование законодательства, регулирующего процессы здравоохранения в Российской Федерации, — вот два глобальных направления, комплексное решение которых даст возможность поднять медицинское обеспечение в России на качественно новый уровень.

— Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Согласно информации, полученной от председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), за период с 2012 по 2016 годы «количество пациентов, получивших медицинскую помощь в стационарных условиях, увеличилось на 240%, частные дневные стационары приняли пациентов больше на 285%, а негосударственная скорая медицинская помощь выезжала на вызовы почти в 40 раз чаще».

Пока население больше предпочитает платную медицину. Однако у государственной еще есть шанс выйти в лидеры и завоевать большее доверие россиян.