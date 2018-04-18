Доля мошеннических онлайн-заявок на кредит в 4 раза выше, чем в банках

В сервисах онлайн-кредитования доля заявок, отмеченных как потенциально мошеннические, почти в четыре раза выше, чем в банках. Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ) по результатам совместного исследования с сервисом MoneyMan по итогам 2016-2017 годов.

В то же время в банковском секторе, наоборот, наблюдается сокращение доли подозрительных заявок за этот период. Причем более чем в два раза — с 3,4 до 1,5%.

Как отмечают исследователи, чаще всего мошенники пытаются взять заем по чужому паспорту.