Доля мошеннических онлайн-заявок на кредит в 4 раза выше, чем в банках 

В сервисах онлайн-кредитования доля заявок, отмеченных как потенциально мошеннические, почти в четыре раза выше, чем в банках. Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ) по результатам совместного исследования с сервисом MoneyMan по итогам 2016-2017 годов.
В то же время в банковском секторе, наоборот, наблюдается сокращение доли подозрительных заявок за этот период. Причем более чем в два раза — с 3,4 до 1,5%.
Как отмечают исследователи, чаще всего мошенники пытаются взять заем по чужому паспорту.
Самая высокая доля подозрительных заявок на онлайн-займы отмечается в республиках Северного Кавказа. В частности, в Ингушетии их доля составляет 12,3%, в Чеченской Республике — 8,9%, Республике Дагестан — 6,7%, Кабардино-Балкарской Республике — 5,8%. Меньше всего подозрительных заявок поступает из Чукотского автономного округа — 0,8%, Новгородской, Мурманской и Курской областях — чуть более 1%.