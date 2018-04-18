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В Ангару в Иркутской области сливали неочищенные стоки с промплощадки химкомбината
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В Ангару в Иркутской области сливали неочищенные стоки с промплощадки химкомбината 

ТАСС 17 минут назад
Фото: Байкал24.ru
ИРКУТСК, 18 апреля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура уличила администрацию города Усолье-Сибирское (Иркутск) в сбросе в реку Ангара неочищенных сточных вод с промплощадки бывшего «Усольехимрома», где сейчас открываются новые производства в рамках территории опережающего развития (ТОР). Об этом сообщила в четверг пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Примерно в 70 км ниже по течению от Усолья-Сибирского в городе Свирск расположен Черемховский водозабор, снабжающий водой города Свирск, Черемхово и близлежащие поселки.
"После прекращения деятельности ООО «Усольехимпром» канализационные сети, промливневая канализация и коллектор N1 по решению суда были переданы в муниципальную собственность администрации Усолья-Сибирского. Муниципалитетом не принимались меры к надлежащей эксплуатации объектов, в результате сточные и ливневые воды сбрасывались в реку Ангару без санитарной очистки и обезвреживания", — говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, лабораторные исследования стоков «показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в десятки и сотни раз». В проводившей проверку Ангарской природоохранной прокуратуре ТАСС уточнили, что в промплощадки «Усольехимпрома» происходил сток ливневых вод и жидких бытовых отходов. На шламонакопителе промплощадки хранятся также содержащие ртуть отходы, однако стоки оттуда, по данным прокуратуры, в коллектор не поступали.
"Мэру города было внесено представление об устранении нарушений, в администрации Усолья-Сибирского заверили, что предпримут необходимые", — сказал собеседник агентства.
Комментариями администрации Усолья-Сибирского ТАСС в настоящее время не располагает.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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