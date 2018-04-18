Канализационные стоки Усолья-Сибирского без очистки сливали в Ангару 

После остановки работы предприятия «Усольехимпром» канализационные сети, ливневую канализацию и коллектор №1 суд постановил передать в собственность мэрии Усолья-Сибирского. Как сообщили «ФедералПресс» в Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуре, мэрия нарушала нормы эксплуатации объектов — в итоге все канализационные и бытовые стоки, а также ливневые воды сбрасывали в реку без какой-либо очистки.
В ноябре Следственный комитет Приангарья завел уголовное дело об отравлении почвы в городе Усолье-Сибирское и воды в реке Ангара опасными отходами. Ущерб экологии на территории промзоны «Усольехимпрома» эксперты уже оценили в 11 миллионов рублей.