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В Новосибирске бездомный пес провалился в бесхозный погреб
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В Новосибирске бездомный пес провалился в бесхозный погреб 

АиФ-Новосибирск 10 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС»».
Вчера днем, 17 апреля, спасатели вызволили из глубокого заброшенного погреба бездомную собаку. На телефон оперативного дежурного МАСС звонок из Новосибирского Центра по проблемам домашних животных поступил в обеденное время. Неравнодушные горожане рассказали, что требуется помощь бездомной собаке, которая угодила в яму.
Спасатели незамедлительно выехали к месту ЧП на улице Ватутина и увидели во дворе одного из домов несколько открытых ям от заброшенных погребов. Их глубина составляла около 4 метров.
Оказалось, что пленницу заметил прохожий. Собака жалобно скулила на дне ямы. Когда беднягу спасли, спустившись к ней по лестнице, оказалось, что она провела в своей тюрьме довольно много времени. Это стало ясно потому, что собака не могла самостоятельно стоять на лапах. Спасенную хвостатую передали специалистам Центра по проблемам домашних животных, там животное будет проходить реабилитацию.
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