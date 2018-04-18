Путин влип: плата за гонку вооружений

Президент Путин переизбрался, но оказался в тупиковой ситуации. Экономика демонстрирует крайне низкий рост, она не идет ни в какое сравнение с началом 2000-х годов, когда администрация Путина только пришла к власти. Сложно будет улучшить российскую экономику, не исправив отношений с Западом, однако конфронтация только нарастает.

Для экономического роста необходимы инвестиции, однако доступ России к технологиям и международному финансовому рынку, без которых рост невозможен, ограничен. Против российских компаний и олигархов, тесно связанных с президентом Путиным, были введены санкции. Это препятствует инвестициям, необходимым для роста.

Путин выразил обеспокоенность будущим в послании Федеральному собранию

Российское правительство , которое вынуждено противостоять западным экономическим санкциям, попыталось укрепить отношения с Китаем в надежде на расширение инвестиций и торговли. Тем не менее во время американо-китайской встречи на высшем уровне Си Цзиньпин принял президента Трампа как императора, и надежды Путина потерпели крушение. Это касается и улучшения отношений с США

В ходе мартовского послания Федеральному собранию президент Путин случайно проговорился о своей обеспокоенности будущим. Дело в том, что он отметил возможность того, что Россию могут обогнать другие страны. Было необыкновенно много фраз, в которых сквозило беспокойство.

«Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх, — подчеркнул Путин, продолжив. — Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнёт, утопит». Очевидно, что Россия уже начала тонуть.

Кроме того, значимую часть послания российский лидер посвятил презентации новейших вооружений с использованием компьютерной графики. Это — тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты, сверхзвуковое оружие, которое не могут поразить системы ПРО, торпеды дальнего радиуса действия с ядерными боеголовками, атомные крылатые ракеты с неограниченным радиусом действия и так далее. По всей видимости он хотел доказать, что какую бы систему ПРО не пытались создать США, Россия сможет преодолеть эту систему.

Тем не менее этими словами Путин выдал свой страх. Он боится, что российское стратегическое ядерное вооружение может устареть.

Если отделить российские ядерные силы от права вето в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН , то у России слабая основа, поддерживающая ее стратегическое влияние. По экономическим масштабам Россия сравнима только с Италией . Если представить, что Путин на самом деле решится на гонку вооружений с США, основному сектору без учета оборонной промышленности придется пойти на весомые экономические жертвы. Уровень жизни простых россиян понизится еще сильнее.

Гонка вооружений приведет к крушению России

Между тем недавно Путин выразил намерение одобрить план отправки миротворческих сил ООН в восточную часть Украины , где затянулся конфликт. Скорее всего рассказывая о новейших вооружениях в послании Федеральному собранию, Путин хотел, чтобы западные страны осознали необходимость дальнейшего разоружения и открытого диалога.

Тем не менее даже если Путин и рассчитывает на диалог, нельзя игнорировать мартовское покушение на убийство в Великобритании , когда против бывшего российского шпиона и его дочери был применен нервно-паралитический газ.

Как и в случае с убийством при помощи радиоактивного вещества бывшего шпиона в 2006 году, и в этот раз британское правительство пришло к заключению, что это дело рук российских властей.

Для того, чтобы скрыть свою причастность к этому инциденту, правительство России предпринимает вопиющие действия: ложь и информационные манипуляции. Безусловно, нельзя приветствовать в качестве диалог-партнера правительство, которое убивает людей и врет.

Однако это не должно помешать серьезному диалогу между Россией и США. Дело в том, что эти обе страны модернизируют ядерный потенциал. Появилась опасность, что структура разоружения, существовавшая много лет, перестанет функционировать.

Новая гонка вооружений подвергнет опасности весь мир, включая Россию, но это еще не все. Гонка вооружений приведет к крушению России, как это было в случае с СССР. Путин обеспечил себе четвертый срок, однако нельзя не отметить, что его будущее крайне туманно.