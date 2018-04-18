Леся Никитюк рассказала, в каких странах чаще всего грабят туристов

Бывшая ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк продолжает радовать поклонников советами для путешественников и вне телеэкранов. На днях звезда рассказала в своем Инстаграме, в каких странах надо особенно внимательно следить за вещами, и вспомнила неприятные истории, связанные с кражами.

Телеведущая решила обобщить знания, полученные из многочисленных путешествий, и лишний раз предупредить подписчиков о возможных неприятностях. В своем Инстаграме Никитюк перечислила страны, где туристов грабят чаще всего, и рассказала о некоторых их особенностях. По опыту телеведущей, в Испании и Франции распространены карманные кражи. Леся вспомнила, как во время съемок одной из серий «Орла и Решки» в Барселоне у их оператора уже в аэропорту украли технику. Не меньше историй ей рассказывали и подруги, также ставшие жертвами воровства. В Италии наибольшей опасностью Никитюк считает мотоциклистов, выхватывающих сумки и рюкзаки у прохожих. Назвала телеведущая и Турцию , подчеркнув, что там надо быть наиболее внимательным, совершая покупки на базаре и в торговых лавках.

Своим подписчикам Леся посоветовала быть всегда начеку и предложила рассказать, какие истории случались с ними в путешествиях. Многие из поклонников подтвердили наблюдения телеведущей касательно стран, где чаще всего происходят кражи, и даже дополнили список. Однако всегда есть исключения из правил. Среди подписчиков Никитюк нашлись и те, кто ни разу не попал в подобные неприятности за рубежом, в том числе в упомянутых ею странах. По их мнению, причина этого не только в удаче, но и в повышенном внимании к собственным вещам.

«Начиталась страстей, может вы плохо за сумками смотрите? Была и в Праге , и в Риме , сумку всегда носила впереди и рукой придерживала. Никто никогда не посягал, хотя и в толпе бывали.» «В Риме возле Колизея на платной парковке, разбили стекло в машине, украли навигатор и сумку. В посольство сказали что это ОЧЕНЬ распространено…» «У меня в Израиле за день до вылета из закрытой машины украли сумку бедуины. К сожалению там лежали паспорта все мои, деньги и тд. Поэтому отпуск из 10 дней превратился в 3ёх недельный…» «Везде надо быть бдительным и следить за вещами!

А не так давно Леся Никитюк решила извлечь из путешествий еще больше пользы и начала постигать тонкости китайского языка. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!