Ещё
Назаровский завод металлоконструкций признан банкротом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назаровский завод металлоконструкций признан банкротом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Арбитражный суд Красноярского края с иском о признании банкротом Назаровского завода металлоконструкций обратились представители Восточно-Сибирского завода металлоконструкций (ВС ЗМК). Как отмечает издание Запад24, компания-истец сама находится в процедуре банкротства из-за многомиллионных долгов за аренду помещений и производственного оборудования.
Назаровский завод является дочерней структурой ВС ЗМК. И он также накопил долги по договорам аренды: 10 млн рублей плюс 2,5 млн рублей пеней на сумму долга. Кроме того, у завода были крупные долги перед бюджетом по налоговым и другим обязательным платежам. Это и стало поводом для подачи иска о банкротстве назаровского предприятия.
Арбитражный суд признал требования обоснованными. В отношении должника введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий.
Фото: Запад24.ру
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Курганской области отчитались о ситуации на рынке перевозок такси Челябинский суд взыскал с государства два миллиона в пользу перепутанных в роддоме женщин Белый дом предупредил авиакомпании о возможном запрете полетов над Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью230
Украинские моряки готовы вернуться в Крым71
Самолетам США разрешили летать над Россией143
В России готовят сюрприз для безработных196
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом102
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение