Назаровский завод металлоконструкций признан банкротом

В Арбитражный суд Красноярского края с иском о признании банкротом Назаровского завода металлоконструкций обратились представители Восточно-Сибирского завода металлоконструкций (ВС ЗМК). Как отмечает издание Запад24, компания-истец сама находится в процедуре банкротства из-за многомиллионных долгов за аренду помещений и производственного оборудования.

Назаровский завод является дочерней структурой ВС ЗМК. И он также накопил долги по договорам аренды: 10 млн рублей плюс 2,5 млн рублей пеней на сумму долга. Кроме того, у завода были крупные долги перед бюджетом по налоговым и другим обязательным платежам. Это и стало поводом для подачи иска о банкротстве назаровского предприятия.

Арбитражный суд признал требования обоснованными. В отношении должника введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий.

Фото: Запад24.ру