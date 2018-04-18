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Китай опубликует новые негативные списки для иностранных инвесторов
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Китай опубликует новые негативные списки для иностранных инвесторов 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — Китай разрабатывает новые негативные списки в целях расширения доступа на китайский рынок для иностранных инвесторов. Об этом заявил во вторник Государственный комитет по делам развития и реформ /ГКРР/ КНР.
По сообщению ГКРР, это будут два негативных списка: один в отношении зон свободной торговли /ЗСТ/, другой — для остальной части страны. Первый список предполагает меры большей степени открытости.
Китай начал в экспериментальном порядке вводить негативный список в Шанхайской ЗСТ в 2013 году. Это означает, что все сектора за исключением включенных в список открыты для иностранных инвесторов.
В дополнение к финансовой и автомобильной отраслям новые меры открытости охватят сектора энергетики, ресурсов, инфраструктуры, транспортировки, логистики и профессиональных услуг.
Новые негативные списки будут опубликованы в первом полугодии текущего года и охватят меры открытости, как в 2018 году, так и на ближайшие несколько лет, отмечается в ГКРР. -0-
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