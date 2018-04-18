Китай опубликует новые негативные списки для иностранных инвесторов

Пекин, 18 апреля / Синьхуа / — Китай разрабатывает новые негативные списки в целях расширения доступа на китайский рынок для иностранных инвесторов. Об этом заявил во вторник Государственный комитет по делам развития и реформ /ГКРР/ КНР.

По сообщению ГКРР, это будут два негативных списка: один в отношении зон свободной торговли /ЗСТ/, другой — для остальной части страны. Первый список предполагает меры большей степени открытости.

Китай начал в экспериментальном порядке вводить негативный список в Шанхайской ЗСТ в 2013 году. Это означает, что все сектора за исключением включенных в список открыты для иностранных инвесторов.

В дополнение к финансовой и автомобильной отраслям новые меры открытости охватят сектора энергетики, ресурсов, инфраструктуры, транспортировки, логистики и профессиональных услуг.

Новые негативные списки будут опубликованы в первом полугодии текущего года и охватят меры открытости, как в 2018 году, так и на ближайшие несколько лет, отмечается в ГКРР. -0-