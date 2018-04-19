Цена акций «РусАла» подскочила на треть в Гонконге 

Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Котировки акций "РусАла" выросли на 27% сегодня в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже по итогам торгов. Цена выросла на новостях о возможных поставках «РусАла» в Китай.
Заводы «РусАла» на карте.
Акции «РусАла» в Гонконге подешевели более чем на 60% с момента введения санкций 6 апреля. Но на торгах сегодня они подорожали на 27% до 1,8 гонконгского доллара. На Мосбирже к 12:30 мск акции «РусАла» подорожали на 7%. По данным Bloomberg, делегация ОК «РусАл» встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки глинозема и продажи алюминия в Китае.
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Заводы Rio Tinto приостановят работу из-за «РусАла» Выживет ли «РусАл» без помощи государства? LME ограничила «РусАл» в торговле алюминием Делегация «РусАла» в КНР, которая включает старших специалистов по маркетингу и продажам, обсуждает возможные варианты, но пока не достигла какого-либо соглашения и может не сделать этого, сказали источники, просившие об анонимности в связи с частным характером обсуждений. По их словам, китайские чиновники проявляют осторожность в отношении каких-либо сделок из-за риска нарушить санкции. "РусАла" попал в список санкций США 6 апреля — партнерам российской компании угрожают штрафами за сотрудничество. Один за другим партнеры отказываются от покупок продукции алюминиевого гиганта. Новые санкции вытесняют «РусАл» с рынков по всему миру. Сегодня прекращаются поставки и в Японию. Поставки алюминия из России в Японию прекращены из-за влияния введенных США санкций, заявил в четверг ТАСС директор компании Rusal Japan Кунихико Хигаси. "РусАл" ищет и альтернативные источники глинозема, который является сырьем для производства алюминия, поскольку санкции заблокировали его поставщиков, сообщили источники. В то же время российская компания выясняет у трейдеров, может ли она увеличить продажи в Китай рафинированного алюминия в слитках, лишившись доступа к постоянным клиентам. Китай, возможно, не станет спасением для «РусАла». Крупнейший производитель алюминия в мире сокращает избыточные мощности и экспортирует огромные объемы продукции из этого металла, а запасы биржевых складов переполнены. Более того, алюминиевой отрасли страны грозят торговые пошлины со стороны США. "РусАл", скорее всего, будет ориентироваться на поставки на альтернативные рынки Ближнего Востока, Турции и Китая, чтобы компенсировать утраченный экспорт на западные рынки, написала в полученном по электронной почте обзоре аналитик Morgan Stanley Сьюзан Бейтс.