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Меры безопасности усилят в кампусе ДВФУ
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Меры безопасности усилят в кампусе ДВФУ 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, в период с 07.00 20 апреля до 00.00 25 апреля проход на территорию кампуса ДВФУ будет осуществляться только по специальным пропускам.
«Также будет ограничен проход на территорию набережной ДВФУ», — уточнили в ведомстве.
В департаменте подчеркнули, что ограничений движения транспорта на острове Русском на время проведения Дельфийских игр вводиться не будет.
Напомним, 20-25 апреля в Приморье впервые пройдут молодежные Дельфийские игры России — соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. Оргкомитетом Дельфийских игр уже утвержден логотип мероприятия в Приморье — символом игр в крае стал Золотой мост.
В этом году конкурсная и фестивальная программа Дельфийских игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств. Работы и выступления участников игр будет оценивать именитое жюри, в состав которого войдут около 80 признанных мастеров, заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения.
Организаторами Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России выступают Национальный Дельфийский совет России, Администрация Приморского края, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федерация независимых профсоюзов России при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества.
Мероприятие проводится при поддержке образовательных и культурных учреждений Приморья, в которых пройдут конкурсные испытания, — Дальневосточного государственного института искусств, Приморской краевой филармоний, Детской музыкальной школы №2, Детской школы искусств № 1, Приморского академического краевого драматического театра имени Горького, Приморского краевого колледжа искусств, Культурно-развлекательного центра профсоюзов, Пушкинского театра ДВФУ, Дальневосточного федерального университета, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и Владивостокского Дома офицеров Тихоокеанского флота.
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