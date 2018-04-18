Меры безопасности усилят в кампусе ДВФУ

Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, в период с 07.00 20 апреля до 00.00 25 апреля проход на территорию кампуса ДВФУ будет осуществляться только по специальным пропускам.

«Также будет ограничен проход на территорию набережной ДВФУ», — уточнили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что ограничений движения транспорта на острове Русском на время проведения Дельфийских игр вводиться не будет.

Напомним, 20-25 апреля в Приморье впервые пройдут молодежные Дельфийские игры России — соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. Оргкомитетом Дельфийских игр уже утвержден логотип мероприятия в Приморье — символом игр в крае стал Золотой мост.

В этом году конкурсная и фестивальная программа Дельфийских игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств. Работы и выступления участников игр будет оценивать именитое жюри, в состав которого войдут около 80 признанных мастеров, заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения.

Мероприятие проводится при поддержке образовательных и культурных учреждений Приморья, в которых пройдут конкурсные испытания, — Дальневосточного государственного института искусств, Приморской краевой филармоний, Детской музыкальной школы №2, Детской школы искусств № 1, Приморского академического краевого драматического театра имени Горького, Приморского краевого колледжа искусств, Культурно-развлекательного центра профсоюзов, Пушкинского театра ДВФУ, Дальневосточного федерального университета, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и Владивостокского Дома офицеров Тихоокеанского флота.