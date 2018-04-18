В режиме нон-стоп: однолетние цветы на весь сезон

Раньше наступает весна, дольше длится лето, и весь сезон сад щедро заполнен прекрасными цветами — это заслуга садовых летников.

Любоваться цветением теплолюбивых агератумов, бархатцев, петуний, георгин, бальзаминов, портулака или еще более редкой титонии можно все лето.

Свои особенности есть у начала, середины и окончания сезона. Поэтому приобретать рассаду летников или выращивать их самостоятельно надо с учетом того, к какому сроку нужны цветы.

Для летнего украшения сада такое свойство растений, как холодостойкость, особого значения не имеет. После окончания весенних заморозков и до прихода осенних холодов у нас достаточно времени, чтобы налюбоваться цветением теплолюбивых агератумов, бархатцев, петуний, георгин, бальзаминов, портулака или еще более редкой титонии.

Но если нам нужны цветы в самом начале или в конце сезона, то устойчивость к пониженным температурам выходит на первое место, и выбирать надо другие летники. Далеко не всем цветам идет на пользу жара. Холодостойкие летники, в том числе душистый горошек, лобулярия морская (алиссум), виола и левкой нередко развиваются лучше при умеренно теплой и даже прохладной погоде. Именно такие растения, способные цвести, когда солнце светит уже не так ярко, охлаждается почва и портится погода, выходят в конце лета на первый план.

Высаженная весной для раннего украшения цветников рассада некоторых холодостойких летников, к примеру, виолы, левкоев, львиного зева быстро дает эффект, но сохранить пышное цветение до осени, как правило, не удается.

Высаженная весной для раннего украшения цветников рассада некоторых холодостойких летников, к примеру, виолы, левкоев, львиного зева быстро дает эффект, но сохранить пышное цветение до осени, как правило, не удается. В то же время при посеве тех же летников в апреле — начале мая, когда открывается дачный сезон, цветение наступит позже, но сад будет заполнен красками в конце сезона. В эти сроки семенами в открытый грунт или на рассаду можно сеять алиссум, биденс ферулолистную, декоративную капусту, душистый горошек, левкой, шалфей зеленый, дельфиниум Аяксов, календулу, пиретрум девичий, лимнантес Дугласа, кларкию, вьюнок трехцветный, астру однолетнюю (каллистефус китайский), виолу (анютины глазки), флокс Друммонда, львиный зев, эхиум, лен крупноцветковый, анхузу капскую, маттиолу, настурцию. Хорошо переносят пересадку алиссум, календула, пиретрум, астра, виола, львиный зев. Их можно вырастить на отдельной грядке и позднее пересадить в цветник. Другие растения лучше либо сразу сеять на постоянное место, либо выращивать рассаду в горшках. Такие культуры, как гвоздика китайская, гацания, остеоспермум, пеларгония и табак душистый практичнее приобретать готовой рассадой. Весной рассаду высаживают на постоянное место более редко с учетом быстрого разрастания. Осенью плотность посадки увеличивают, так как рост и развитие растений замедляются.

Буйство красок.

Быстрее отцветают компактные, карликовые сорта, рассчитанные в основном для выращивания в контейнерах. Их побеги, достигнув определенной длины, прекращают развитие, и поэтому бутоны на них не образуются. Дольше цветут сорта стандартных размеров. Наряднее смотрятся растения с густым кустом из большого числа побегов. Это достигается одно— или двукратной прищипкой верхушек стеблей при выращивании рассады. Прищипка полезна в том числе бархатцам, львиному зеву, вербенам, эхиуму, немезии, пеларгонии. Для продолжительного цветения важно не позволять растениям завязывать семена, поэтому увядающие цветки следует тут же удалять. Кроме того, у таких летников, как лобулярия, лобелия, немезия, льнянка, вербена, петуния после первой волны цветения укорачивают «отработанные» стебли, чтобы вызвать рост новых цветущих побегов. Стебли обильно покрытого цветками бальзамина Уоллера к середине лета сильно вытягиваются и оголяются снизу. Их можно полностью срезать сразу над нижними боковыми побегами. Черенки используйте для размножения — они еще успеют зацвести. Чтобы не завяли, на первые два-три дня опустите их в воду целиком.

Календула красива, к тому же обладает лечебными свойствами.

В конце лета повышается опасность распространения грибных болезней. Поэтому у сильно разросшихся летников часть побегов, загущающих середину куста, полезно вырезать полностью. Прореживание улучшает не только воздушный, но и световой режим: поскольку в тесноте стеблям не хватает света, они вытягиваются, слабеют, сильнее подвержены заболеваниям и хуже цветут.

Советы:

На случай дождливой осени для однолетних цветов важно предусмотреть хороший дренаж. Лучше всего защищены от проблем, связанных с избытком влаги, растения в контейнерах и в приподнятых цветниках.

Хорошо освещенное и прогреваемое солнцем место — залог успешного цветения растений в конце сезона, когда становится все меньше солнечных и больше пасмурных дней.

При недостатке питания однолетние цветы рано заканчивают вегетацию. Поэтому для долгого и обильного цветения растения подкармливают до августа полным комплексным удобрением через каждые 10–14 дней, стимулируя рост и образование новых побегов.

Не страшны нам холода!

Хотите любоваться восхитительными цветами почти до заморозков? Тогда поселите в своем саду гацанию, львиный зев, остеоспермум, декоративную капусту, шалфей мучнистый и шалфей зеленый, или хорминумовый, лобулярию приморскую (алиссум), левкои, виолу (анютины глазки), табак душистый, космею, диасцию, кореопсис, пеларгонию зональную, настурцию, душистый горошек, биденс, эхиум, календулу, лимнантес, маттиолу.

Слева: остеоспермум. Справа: шалфей.

Декоративная капуста

Декоративная капуста — королева осенних цветников, несмотря на полное отсутствие цветов в ее роскошном наряде. Растение радует глаз цветными листьями самой разнообразной и причудливой формы. Они могут быть белые, кремовые, розовые, бордовые, с волнистым и гофрированным краем и сильно рассеченные.

Декоративная капуста

Листовая розетка напоминает огромный махровый цветок, чудом возникший прямо из-под земли, или экзотическую пальму на высоком стебле. К удивительным свойствам этого растения относится и редкая способность выдерживать повторяющиеся заморозки и легко переносить пересадку во взрослом состоянии.

Вербена

Вербена красивая декоративна и цветами, и листьями. Это одна из наиболее красивых вербен, сохраняющих свою эффектность до конца лета. Крупные сиреневые соцветия-зонтики небрежно раскиданы среди ажурной резной листвы, а сильно ветвистые стебли, укореняющиеся в узлах, образуют на почве красивый ковер или ниспадают живописным каскадом при выращивании в подвесных корзинах.

Сильно ветвистые стебли вербены образуют красивый ковер

Наиболее популярный сорт — ‘Imagination’ с пурпурно-фиолетовыми цветками.

Табак душистый

Этот «родственник» петунии выгодно отличается от «сестренки» устойчивостью к холодной осенней погоде и пышно цветет до поздних заморозков. Самым приятным ароматом отличаются растения с белыми и зеленовато-белыми цветками, причем запах проявляется вечером, а днем цветки остаются закрытыми.

Душистый табак

Выведены также сорта табака с незакрывающимися цветками других расцветок: розовой, винно-красной, сиреневой, лиловой, но, как правило, они лишены аромата. Зацветает через 70–90 дней после посева.

Остеоспермум

Остеоспермум (или капская маргаритка) — многолетний полукустарник родом из Капской области Южной Африки . Белые, сиреневые, лиловые, желтые и оранжевые соцветия-корзинки напоминают ромашки.

Остеоспермум

Компактные сорта имеют высоту 20–60 см, африканские «ромашки» в отличие от отечественных цветут обильно до самых заморозков. Оригинально смотрятся соцветия с почти полностью сросшимися в трубочку язычковыми цветками в форме ложки. В непогоду цветки остаются раскрытыми. Легко размножается черенками. Полюбившиеся сорта можно сохранить зимой в прохладном помещении. Требует рыхлой плодородной почвы. Читайте также:

Мимолетные создания: летники в миксбордере

Как вырастить петунии

Алиссум. Он точно вам нужен!

Гацания многолетняя

Агератум — нестареющий мексиканец

Душистый табак

Текст: И. Волковская. Фото: Legion-Media, Vladimir Liverts/Fotolia.com, SusaZoom/Fotolia.com, Serghei Velusceac/Fotolia.com, Monique Pouzet/Fotolia.com, moccabunny/Fotolia.com, 7monarda/Fotolia.com, kiravolkov/Fotolia.com, arinahabich/Fotolia.com, fantasy/Fotolia.com.