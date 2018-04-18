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Ростовчанам показали редкого кита-археоцета
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Ростовчанам показали редкого кита-археоцета 

Мир24 1 час назад
В Азовском музее-заповеднике широкой публике показали частичный скелет древнего кита, который обитал 40 миллионов лет назад в океане Тетис, когда-то плескавшегося на месте Ростовской области. В настоящее время данные останки археоцета являются единственными в России, информируют СМИ.
Скелет млекопитающего был обнаружен в 2009 году на западном побережье Цимлянского водохранилища в районе станицы Хорошевской, когда обрушилась часть грунта. О находке сообщил местный житель. Палеонтологам удалось откопать обломки черепа, позвоночный столб с разрозненными шейными, грудными, поясничными и хвостовыми позвонками, корень зуба, а также ребра и кости конечностей, включая задние, которых у древнего кита было четыре.
«Чрезвычайно интересной особенностью этих животных является наличие задних конечностей, которые были небольшими, всего около 60 см длиной. Они, как и у наземных зверей, были представлены бедром, голенью и стопой с четырьмя пальцами. Такие слабо развитые задние конечности не могли использоваться для передвижения очень длинного змееподобного тела, но, возможно, они играли вспомогательную роль при спаривании», — рассказала заведующая отделом природы и палеонтологии Азовского музея-заповедника Галина Тимонина.
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