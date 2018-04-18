Полпред президента РФ раскритиковал ситуацию в леспромкомплексе Дальнего Востока

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. /ТАСС/. Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что общая ситуация в лесопромышленном комплексе на Дальнем Востоке остается не удовлетворительной.

"Если говорить об общей ситуации, то она по-прежнему остается не очень хорошей, по-прежнему доля лесного комплекса в экономике Дальнего Востока составляет около 1,5% — это в разы ниже, чем в странах, где имеются аналогичные лесопромышленные комплексы", — указал Трутнев в среду на совещании по проблемам отрасли а Хабаровске

"Все, что касается переработки [леса], все не очень хорошо", — подчеркнул вице-премьер.

Полпред президента увидел признаки коррупции в ситуации, когда должностные лица не расторгают соглашения с «нерадивым лесопользователем».