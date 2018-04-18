В Красноярском крае начинается сезон охоты

Весенний сезон охоты в Красноярском крае откроется 28 апреля с южных и части западных районов края. Там он продлится до 7 мая.

В центральных, части восточных и западных районов сезон охоты на дичь установлен с 5 по 14 мая. В большинстве северных — с 12 по 21 мая; в Туруханском и северной части Эвенкийского районов — с 19 по 28 мая, в северной части Туруханского района и южной части Таймырского Долгано-Ненецкого района — с 26 мая по 4 июня; в северной части Таймыра — с 1 по 10 июня.

При этом для сохранения популяции дичи действуют некоторые запреты. Так, нельзя будет охотиться на боровую и водоплавающую дичь на территории Боготольского, Иланского, Козульского, Манского, Назаровского, Тюхтетского, Таймырского Долгано-Ненецкого районов. Охота на гусей разрешается только в Богучанском, Енисейском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах.