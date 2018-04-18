Ещё
В Красноярском крае начинается сезон охоты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярском крае начинается сезон охоты 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Весенний сезон охоты в Красноярском крае откроется 28 апреля с южных и части западных районов края. Там он продлится до 7 мая.
В центральных, части восточных и западных районов сезон охоты на дичь установлен с 5 по 14 мая. В большинстве северных — с 12 по 21 мая; в Туруханском и северной части Эвенкийского районов — с 19 по 28 мая, в северной части Туруханского района и южной части Таймырского Долгано-Ненецкого района — с 26 мая по 4 июня; в северной части Таймыра — с 1 по 10 июня.
При этом для сохранения популяции дичи действуют некоторые запреты. Так, нельзя будет охотиться на боровую и водоплавающую дичь на территории Боготольского, Иланского, Козульского, Манского, Назаровского, Тюхтетского, Таймырского Долгано-Ненецкого районов. Охота на гусей разрешается только в Богучанском, Енисейском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Деньги на мусор. Как поделят «отходные» миллиарды в Волгоградской области Племянник Путина рассказал о закрытии бизнеса в Лондоне На Афипском НПЗ в сжатые сроки произведен ремонт установки первичной переработки нефти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью231
Украинские моряки готовы вернуться в Крым73
Самолетам США разрешили летать над Россией142
В России готовят сюрприз для безработных196
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом102
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение