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В Пермском крае пройдёт многонедельный Крестный ход
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В Пермском крае пройдёт многонедельный Крестный ход 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Многонедельные Крестные ходы проводятся в Пермском крае уже третий год. Этим летом верующие вновь соберутся вместе и с иконами, крестами и хоругвями пройдут по городам и весям Прикамья.
«Крестный ход по благословению Митрополита Пермского и Кунгурского пройдёт с 17 июля по 10 августа, — сообщили организаторы шествия. — Он организовывается в честь 100 -летия мученической кончины святых Царственных страстотерпцев. Таким образом мы продолжаем Возрождение Традиции Пермской Земли».
Верующие, имеющие опыт проведения этого духовного делания, с уверенностью говорят, что после Крестного хода многое в их жизни начинает изменяться по промыслу Божиему.
Для каждого участника будет предоставляться питание, ночлег и баня.
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