Участниками шествия «Бессмертный полк» станут тысячи владивостокцев

В День Победы, 9 мая, во Владивостоке состоится традиционная акция «Бессмертный полк». Это всероссийская гражданская акция, которая проводится с 2013 года. В рамках шествия жители и гости города пройдут по центральным улицам Владивостока с фотографиями своих родных и близких, внесших вклад в дело Победы.

Шествие горожан в память об участниках Великой Отечественной войны состоится сразу после прохождения парада войсковых подразделений и военной техники по традиционному маршруту — от дома № 19а на ул. Алеутской (здание «Серой лошади») до дома № 73 на ул. Светланской, а затем по набережной Цесаревича до Корабельной набережной. Построение колонны начнется в 9:00. Принять участие в акции могут все желающие, предварительная регистрация участников шествия не нужна.

Администрацией Владивостока были достигнуты договоренности с организациями по изготовлению фотопортретов и штендеров.

Компания «Сервис Плюс» (ул. Алеутская, 45а, строение 2, вход со стороны ул. Фонтанной, время работы — с 9 до 19 часов, в выходные и праздничные — с 10 до 19 часов, тел. 222-18-63) до 25 апреляоказывает бесплатные услуги по изготовлению фотографии А3: сканирование, обработку (ретушь фотографии), макетирование (подпись Ф. И. О., вставка в готовый макет) и печать фотографии. Ламинирование и приобретение штендера — за счет средств заказчика.

Типография «Max Print» (ул. Светланская, 145, оф. 1, остановка «Авангард», ежедневно с 9 до 18 часов, тел. 200-25-99, 201-54-94) изготавливает фото со штендером под ключ — за счет средств заказчика.

Рекламное агентство полного цикла «Презент» (ТЦ «Луговая», 1 этаж, павильон 28, тел. 298-10-70, 295-75-05, ежедневно с 10 до 19 часов без выходных и перерывов) оказывает услуги по изготовлению транспаранта под ключ, а также услуги по распечатке, ламинированию, продаже штендера и монтажу фотографии на штендер за счет заказчика.

Напомним, на шествии запрещено использовать растяжки с названиями учреждений, флаги и иную атрибутику. Кроме того, участники акции могут пройти в строю с обычной фотографией любого размера.

Контактная линия штаба «Бессмертного полка» во Владивостоке работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 18:00 по тел. 222-08-38, 222-39-65, 2614-180, 2614-400, 2614-285.