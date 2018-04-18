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«Доступной среды» в этом году во Владивостоке не будет
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«Доступной среды» в этом году во Владивостоке не будет 

Primpress 24 минуты назад
Фото: Primpress
По сведениям PRIMPRESS, в этом году администрация Владивостока не получит субсидии на реализацию государственной программы «Доступная среда», которая рассчитана на улучшение жизни инвалидов.
Данную информацию подтвердили в Департаменте труда и социального развития Приморского края. По словам специалистов, в 2017 году администрация Владивостока не освоила в полном объеме средства и субсидии в размере 22 миллионов рублей.
Снова принять участие в государственной программе администрация города сможет только в следующем году.
По словам руководителя общественной организации инвалидов «Ковчег» Артема Моисеенко, он сам попробовал разобраться в сложившейся ситуации и понял, что подсчеты потраченных средств у чиновников разных уровней отличаются.
«В администрации города мне ответили, что все предоставленные средства были потрачены на объекты. Но администрация края подсчитала, что город потратил только 93% предоставленных средств, а необходимо было как минимум 96%. При этом глава города уверил, что эту разницу в три процента будут оспаривать, и постараются вернуть Владивосток в госпрограмму в этом году», — подчеркнул Артем Моисеенко.
Также он добавил, что в этом году в Приморский край поступило меньше средств из федерального бюджета, чем годами ранее, всего около 8 миллионов рублей. По его мнению, именно из-за этого Владивосток и не попал в этом году в программу софинансирования, потому что как минимум половина средств должна была уйти в бюджет города, тогда бы для муниципалитетов края осталась совсем незначительная сумма.
Напомним, что согласно целям программы власти обязаны создать для инвалидов специальные бордюры, обеспечить общественный транспорт оборудованием для перевозки инвалидов, установить специальные светофоры со звуковым сигналом и другие приспособления, необходимые в населенном пункте.
За время реализации программы в городе некоторые светофоры были оборудованы звуковым сигналом, в скверах и на тротуарах появилась специальная брусчатка, а переходы были оборудованы пандусами. Но на деле все это не облегчило жизнь людей с ограниченными возможностями.
Многие пандусы были установлены под крутым углом, из-за чего невозможно подняться даже с посторонней помощью. Возмущают горожан и подземные переходы, по их мнению, самостоятельно туда невозможно спуститься.
Также существенной проблемой является общественный городской транспорт. Всего в городе работает только два автобусных маршрута доступных для колясничико: №15 и 98, а также один троллейбус.
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