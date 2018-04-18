Все о капитальном ремонте общедомового имущества

Ежемесячно собственники квартир оплачивают взносы на капитальный ремонт общедомового имущества. Куда и на что именно уходят средства? Разбираемся вместе.

Минимальный размер взносов за квадратный метр устанавливается субъектом (республикой, краем, городом, областью, округом). Обычно собственники оплачивают по этому минимуму. По желанию они могут установить взнос больше минимального размера.

Такие взносы — лишь один из видов поступлений, за счет которых формируется фонд капремонта. Его образуют также пени, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на счетах фондов, доходы, полученные от размещения средств фонда, средства финансовой поддержки, заемные средства. За счет накоплений этого фонда и проводится капремонт в доме.

На общем собрании собственники сами выбирают, как будет формироваться фонд капремонта.

Вариант распространен среди новостроек. На счете собираются средства собственников помещений одного конкретного дома. Владельцем счета могут быть товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, управляющая организация, региональный оператор. Выбирается кредитная организация, в которой будет открыт счет.

Основное преимущество такого счета — возможность у жильцов самостоятельно решать вопросы проведения капремонта.

Этот вариант выгоднее для домов, которые существуют не одно десятилетие и особо нуждаются в капремонте. Счет единый для всех домов субъекта, выбравших этот способ формирования фонда. Капремонт, как правило, проводится согласно срокам региональной программы.

Что важно: собственники освобождены от уплаты взносов на капремонт, если дом признается аварийным и подлежащим сносу, а также если жилые помещения дома и земельный участок под ним изымаются для государственных и муниципальных нужд.

В регионах могут быть установлены компенсации расходов на уплату взносов на капремонт для отдельных категорий (многодетных семей, ветеранов, инвалидов, неработающих пенсионеров) — эту информацию можно узнать из жилищного законодательства своего субъекта.

Капремонт проводится на основании решения общего собрания собственников. Но в любое время провести капремонт могут предложить управляющая организация, региональный оператор или сами собственники.

За полгода до наступления срока проведения капремонта по региональной программе собственникам представляют предложения с условиями его проведения. Делает это управляющая организация или региональный оператор (в зависимости от способа формирования фонда). На принятие предложений или отказ от них дается три месяца. Если решение не принято, то капремонт проводится по региональной программе.

В случае формирования фонда на счете регионального оператора — перечень услуг и работ по капитальному ремонту, их предельно допустимую стоимость, лицо, которое от имени всех собственников будет участвовать в приемке услуг и работ.

В случае формирования фонда на специальном счете к этому списку добавляются сроки проведения капремонта и источники его финансирования.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, систем водоотведения;

лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (возможна его замена);

лифтовых шахт;

крыши;

подвальных помещений;

фасада;

фундамента многоквартирного дома.

Причем каждый субъект может дополнить этот перечень другими видами услуг и работ.

Что важно: при оплате повышенных взносов на капремонт часть фонда, сформированная за счет превышения, по решению общего собрания собственников может идти на оплату любых услуг и работ по капитальному ремонту дома. Даже не закрепленных законодательно.