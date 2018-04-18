Порыв ветра подхватил надувной замок с девочкой и убил ее

В британском Эссексе произошел трагичный случай — семилетняя девочка играла в надувном замке, когда порыв ветра подхватил конструкцию и сбросил вниз по склону. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Уточняется, что трагедия произошла на глазах у отца ребенка — Саммера Ли. Он попытался догнать несущуюся вниз по склону конструкцию, однако это ему не удалось — аттракцион пролетел почти 300 метров, после чего врезался в забор.

Девочка, которая до этого играла внутри надувной конструкции, получила многочисленные травмы, в результате чего скончалась на месте. Медикам не удалось спасти ребенка.

В гибели девочки родители обвиняют владельцев выставки, которые якобы плохо закрепили конструкцию. При этом отмечается, что ранее их предупредили о надвигающемся шторме.

По словам владельцев аттракциона, когда подул сильный ветер, девочке позволили поиграть еще какое-то время, прежде чем убирать замок. Однако порывом воздуха конструкцию в мгновение снесло с места.

Владельцами надувного замка, которыми является семейная пара, было предъявлено обвинение в непредумышленном убийства по неосторожности, а также в невыполнении своих служебных обязанностей. Супруги вину отрицают ссылаясь на то, что аттракцион был закреплен правильно, а гибель девочки произошла в результате несчастного случая.