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Порыв ветра подхватил надувной замок с девочкой и убил ее
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Порыв ветра подхватил надувной замок с девочкой и убил ее 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
В британском Эссексе произошел трагичный случай — семилетняя девочка играла в надувном замке, когда порыв ветра подхватил конструкцию и сбросил вниз по склону. Об этом сообщило издание The Daily Mail.
Уточняется, что трагедия произошла на глазах у отца ребенка — Саммера Ли. Он попытался догнать несущуюся вниз по склону конструкцию, однако это ему не удалось — аттракцион пролетел почти 300 метров, после чего врезался в забор.
Девочка, которая до этого играла внутри надувной конструкции, получила многочисленные травмы, в результате чего скончалась на месте. Медикам не удалось спасти ребенка.
В гибели девочки родители обвиняют владельцев выставки, которые якобы плохо закрепили конструкцию. При этом отмечается, что ранее их предупредили о надвигающемся шторме.
По словам владельцев аттракциона, когда подул сильный ветер, девочке позволили поиграть еще какое-то время, прежде чем убирать замок. Однако порывом воздуха конструкцию в мгновение снесло с места.
Владельцами надувного замка, которыми является семейная пара, было предъявлено обвинение в непредумышленном убийства по неосторожности, а также в невыполнении своих служебных обязанностей. Супруги вину отрицают ссылаясь на то, что аттракцион был закреплен правильно, а гибель девочки произошла в результате несчастного случая.
При крушении воздушного шара на острове Чеджу в Южной Корее погиб пилот аэростата 45‐летний Ким Чен‐гук. 12 туристов получили травмы. 35-метровый воздушный шар ударился о дерево, прежде чем врезаться в землю. Во время столкновения аэростата с деревом кто-то из пассажиров выпал из корзины, кто-то выпрыгнул сам.
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