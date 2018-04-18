Ещё
Отец не успел догнать надувной замок, в котором улетела его 7-летняя дочь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

Отец не успел догнать надувной замок, в котором улетела его 7-летняя дочь 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
В Британии идет процесс, на котором выясняются причины трагедии на пасхальной ярмарке в Эссексе. Там порывом ветра сорвало аттракцион — надувной замок, в котором в тот момент находилась 7-летняя Саммер Грант, пишет Daily Mail.
На глазах у отца, его матери, сестры и младшей сестренки Саммер этот замок сорвало и понесло вниз по холму. Отец отчаянно бросился его догонять, но надувной аттракцион несся с большой скоростью. Сначала он, видимо, врезался в дерево, а остановился только столкнувшись с забором.
Когда отец подбежал к тому, что осталось от замка, то даже не смог найти в него «вход» — надувная конструкция сдулась. Девочку достали и госпитализировали, но спасти Саммер не удалось — от травм она скончалась в больнице.
Трагедия произошла 24 марта 2016 года. Уильяму Терстону и его жене Шелби — работникам ярмарочной площади, где был установлен этот аттракцион, инкриминируют непредумышленное убийство по неосторожности.
Прокуроры говорят, что они не обеспечили необходимую надежность и устойчивость конструкции и не учли погодные условия в тот день.
На суде выступили синоптики, которые сказали, что в тот день из-за порывов ветра был объявлен желтый уровень опасности. Процесс продолжается.
Вести.Ru: последние новости
Бледанс о пчелиной атаке в самолете: они бы напали на пилотов и доели пассажиров Наблюдатели от Общественной палаты получат официальный статус на выборах мэра В Башкирии подросток напал с ножом на школу и поджег класс информатики
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»174
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника61
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США53
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский63
Нападение на школу произошло в Башкирии268
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение