Отец не успел догнать надувной замок, в котором улетела его 7-летняя дочь

В Британии идет процесс, на котором выясняются причины трагедии на пасхальной ярмарке в Эссексе. Там порывом ветра сорвало аттракцион — надувной замок, в котором в тот момент находилась 7-летняя Саммер Грант, пишет Daily Mail.

На глазах у отца, его матери, сестры и младшей сестренки Саммер этот замок сорвало и понесло вниз по холму. Отец отчаянно бросился его догонять, но надувной аттракцион несся с большой скоростью. Сначала он, видимо, врезался в дерево, а остановился только столкнувшись с забором.

Когда отец подбежал к тому, что осталось от замка, то даже не смог найти в него «вход» — надувная конструкция сдулась. Девочку достали и госпитализировали, но спасти Саммер не удалось — от травм она скончалась в больнице.

Трагедия произошла 24 марта 2016 года. Уильяму Терстону и его жене Шелби — работникам ярмарочной площади, где был установлен этот аттракцион, инкриминируют непредумышленное убийство по неосторожности.

Прокуроры говорят, что они не обеспечили необходимую надежность и устойчивость конструкции и не учли погодные условия в тот день.

На суде выступили синоптики, которые сказали, что в тот день из-за порывов ветра был объявлен желтый уровень опасности. Процесс продолжается.