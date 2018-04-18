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Медвежата из хабаровского зоосада расскажут россиянам о красотах региона
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Медвежата из хабаровского зоосада расскажут россиянам о красотах региона 

Хабаровский край сегодня 32 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске выбрали имена медвежатам, которые родились этой весной у известной косолапой пары Маши и Балу. В опросе за лучшую кличку приняли участие 272 человека. В итоге детенышей назвали Шантар и Зея.
К слову, Шантар получил наибольшее количество голосов — 62%. Пятерку вариантов закрывают Бенди (16%), Гур (10%), Ульчик (6%) и Далька (6%). С именем для сестры косолапого хищника такого же единодушия не наблюдалось, респонденты отдали 31% голосов за Зею, 25% — за Сури, 18% за Шилку, 14% за Плюшу и 12% голосов за Веснушку.
Сейчас медвежата активно познают мир: играют и шалят. На них, кстати, уже можно посмотреть. Речь о том, чтобы отправить их в зоосады, сейчас не идет, так как решение будет приниматься уже ближе к лету.
— Рады, что хабаровчане предложили много хороших вариантов. А еще лучше, что имена для медвежат перекликались с Дальним Востоком, чего мы и хотели изначально. Ведь вероятнее всего медвежата поедут на запад, а их имена — это некая презентация региона. Так, многие даже не представляют, что Шантары входят в Хабаровский край, а Зея — это мощная дальневосточная река. А эти клички как раз и сподвигнут людей узнать их происхождение, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель эколого-просветительского направления Приамурского зоосада имени Сысоева Алёна Федосеева.
Напомним, что Маша и Балу создали пару и каждый год радуют сотрудников и гостей зоосада им. Сысоева медвежатами. Всего медведица родила уже 24 косолапых малыша, причем довольно часто сразу по двое, хотя обычно в природе на свет появляется только один медвежонок.
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