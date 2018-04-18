Чем Гусинобродский полигон отличается от свалки мусора

Площадь мусорного полигона за Гусинобродским шоссе — 50 гектаров. Именно сюда свозят больше половины всех городских отходов. Называть этот сложный во всех отношениях объект свалкой — некорректно. Но и понятие «полигон» здесь не совсем уместно.

Получается нечто среднее. Ведь свалка как правило стихийна, а полигон — это инженерное сооружение с защитой грунтовых вод, за высокими заборами и совершенно не вредящее экологии. Гусинобродская площадка под все эти параметры пока не подходит. Жители окрестных домов регулярно жалуются на неприятный запах, на то, что ветер разносит мусор по округе. Сегодня общественники лично убедились: закрывать полигон, конечно, нельзя. Но и оставлять в таком виде — тоже.

«В настоящее время есть только одна альтернатива — начать работать по правилам. Это, наверное, первый этап. Будем смотреть с конструктивной точки зрения. Можно, конечно закрыть, и попытки такие были. Но город производит большое количество отходов, с ними надо работать в рамках законодательства», — говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Соколов

За полвека существования на Гусинобродской свалке мало что поменялось — денег нет. Перемены происходят постепенно. Недавно усилили охрану, поставили шлагбаумы, работает система видеофиксации. Планируется менять технологию учета объемов мусора.

«Сейчас уже отыграли конкурс на установку весов. Планируем, что через два месяца начать работу на обоих полигонах с их помощью. Соответственно, исчезнут разговоры, сколько у нас мусора», — рассказал директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков

Но этого мало. Нужно рекультивировать почву, прокладывать нормальную дорогу, пока тяжелые КамАЗы буксуют в весенней грязи, усиливать санитарную защиту.

Сегодня полигон находится в границах города. Муниципалитет уже утвердил план перевода участка за их пределы, чтобы можно было пересмотреть тарифы.

Мария Сидорова. «Это необходимая мера. Если все оставить как сейчас, мы должны будем закрыть полигон и столкнемся с большой проблемой, может, даже чрезвычайной ситуацией — куда поедут 2 миллиона тонн отходов из города», — говорит начальник отдела охраны окружающей среды мэрии Новосибирска

Новосибирской области уже создали территориальную схему обращения с отходами, и это совсем другие технологии. Не складирования, как это пока делают здесь, а сортировки и переработки.