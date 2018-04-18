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Ищите свой адрес: в Челябинске отремонтируют 140 дворов
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Ищите свой адрес: в Челябинске отремонтируют 140 дворов 

74.ru 44 минуты назад
Фото: 74.ru
В Челябинске определили список 140 дворов, которые в этом году отремонтируют по программе «Городская среда». На эти цели планируют потратить около 140 миллионов рублей. Мы узнали, где благоустроят дворы, и отметили эти адреса на интерактивной карте.
В калининском районе Челябинска приведут в порядок 20 дворов, в Курчатовском — 11, в Ленинском — 14, в Центральном — 8. Наибольшее число дворов, которые благоустроят, попали в программу в Советском (31), Тракторозаводском (29) и Металлургическом (27) районах. Для этого из федерального бюджета выделили более 112,5 миллионов рублей, из областного — 26,4 миллиона.
По условиям проекта, на минимальный бесплатный перечень работ могут рассчитывать все дворы, участвующие в программе. В него входит установка лавочек и урн, асфальтирование дворовых проездов и освещение двора. Если жители хотят, чтобы в их дворе появилась детская площадка, песочницы и парковки, они сами должны скинуться на их установку.
С этого года попасть в программу смогут только те дворы, которые находятся в собственности у жителей — они должны быть размежеваны и поставлены на кадастровый учёт. Это позволит, например, установить забор вокруг двора. Многие жители отремонтированных дворов уже высказывались за это, желая сохранить детские площадки от вандалов. О том, как оградить свой двор от посторонних читайте в нашей инструкции.
Определились челябинцы и с благоустройством парков и скверов. Ремонт начнётся на «Плодушке» в Ленинском районе, во второй очереди сквера имени Колющенко в Советском районе. В Центральном районе в первую очередь благоустроят парк «Алое поле», в Калининском — «Никольская Роща», в Курчатовском — парк «Северо-западный», Металлургическом — сквер Богдана Хмельницкого. Вторую жизнь получит детский парк имени Терешковой.
В прошлом году в Челябинске благоустроили 165 дворов на сумму более 300 миллионов рублей: 251,3 миллиона поступило из федерального и областного бюджетов, 19,3 миллиона — из бюджета города. Сами жители, пожелавшие видеть в своём дворе спортивную или детскую площадки, собрали ещё 3,4 миллиона рублей.
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