Процедура выборов главы Госсовета Кубы

Согласно Конституции Кубы (1976), высшим органом власти в стане является Национальная ассамблея. Это однопалатный парламент, избираемый на пятилетний срок.

Государственный совет является органом Национальной ассамблеи народной власти, который представляет ее в период между сессиями.

Члены Государственного совета избираются из числа депутатов Национальной ассамблеи. В Государственный совет входят председатель, первый заместитель и пять заместителей председателя, секретарь и 23 члена.

Председатель Государственного совета возглавляет государство и правительство, и одновременно является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Он созывает заседания Государственного совета и Совета министров и руководит ими.

Осуществляет контроль за деятельностью министерств и других центральных органов государственной власти. Предлагает Национальной ассамблеи народной власти членов Совета министров, принимает решение об отставке членов Совета министров. Председательствует в Совете национальной обороны. Подписывает законы, а также осуществляет другие функции в соответствии с Конституцией.

При отсутствии, заболевании или смерти председателя Государственного совета, его обязанности исполняет первый заместитель, который является вторым официальным лицом в государстве.

Председатель и члены Государственного совета избираются на первой сессии парламента, которая проводится через 30 дней после избрания депутатов Национальной ассамблеи.

Первая сессия парламента проходит под руководством самого старшего по возрасту и двух младших депутатов, которые выступают в роли председателя и секретарей. Проведение сессии возможно только в том случае, если на ней присутствуют более половины членов Национальной ассамблеи. При присутствии меньшего количества депутатов сессия переносится на ближайшее время.

После проверки кворума назначается комиссия, отвечающая за подготовку списка кандидатов в члены Госсовета.

В ходе консультаций депутаты Национальной ассамблеи могут предлагать своих кандидатов. Подготовленный список кандидатов передается на рассмотрение членам Национальной ассамблеи.

Члены парламента могут вносить изменения в список, которые должны быть поддержаны большинством депутатов.

После утверждения кандидатского списка председатель ассамблеи объявляет о проведении тайного голосования. Избранным объявляется кандидат, набравший большее количество голосов. При необходимости могут быть проведены повторные выборы.

Если председатель Государственного совета и первый вице-президент одновременно прекращают исполнять обязанности, Государственный совет созывает внеочередную сессию Национального собрания народной власти для заполнения вакантных должностей.

В 2018 году выборы в Национальную ассамблею народной власти (парламент) Кубы прошли 11 марта. В результате были избраны 605 депутатов.

19 апреля 2018 года на первом заседании парламента будут избраны члены Госсовета Кубы и глава кубинского государства.