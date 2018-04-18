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Американка убила двойника ради новой личности и просчиталась
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Американка убила двойника ради новой личности и просчиталась 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В США разыскивают 56-летнюю женщину, которая сначала убила мужа, а затем своего малознакомого двойника. Об этом пишет BBC News.
По версии полиции, жительница Миннесоты Энн Риес (Ann Riess) расправилась с супругом дома. Как сообщает New York Post, тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили 23 марта, когда о его двухнедельном отсутствии сообщили партнеры по бизнесу.
При этом жену погибшего найти не смогли. Как выяснилось, после убийства она смогла снять со счета мужа 11 тысяч долларов, после чего направилась в казино в штате Айова. Полиция проследила ее путь, но к тому моменту Риес уже покинула заведение.
Позднее стало известно, что американка направилась во Флориду: 9 апреля было обнаружено тело 59-летней Памелы Хатчинсон (Pamela Hutchinson), крайне похожей на Риес внешне. Камеры видеонаблюдения даже засняли, как женщины разговаривают на улице, а у дома убитой нашли машину беглянки.
Стражи порядка считают, что убийца под каким-либо предлогом проникла к Хатчинсон домой и застрелила ее ради денег и нового удостоверения личности. Затем она забрала автомобиль убитой и скрылась. Предполагается, что в настоящее время женщина прячется в Техасе.
«Действия Риес сводятся к тому, чтобы сдружиться с похожими на нее людьми, а затем притворяться ими», — заявил представитель полиции. В правоохранительных органах указывают, что женщина вооружена и опасна, а также может пойти на новое убийство, когда у нее закончатся деньги. «Она улыбается и выглядит как чья-то мать или бабушка, — рассказали стражи порядка. — Но она расчетливый, целеустремленный и абсолютно хладнокровный убийца». У нее ранее также были проблемы с азартными играми.
Риес собираются предъявить обвинения в убийстве как в Миннесоте, так и во Флориде. Кроме того, во втором штате ее разыскивают за крупную кражу, угон автомобиля и преступное использование чужих документов. Указывается, что женщина примерно 165 сантиметров ростом, весит около 75 килограммов, у нее карие глаза и светлые волосы. Она мать троих уже взрослых детей, у нее есть внук.
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