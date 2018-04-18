Юрий Трутнев анонсировал кадровые решения в Рослехозе

— По-прежнему доля лесного комплекса в экономике Дальнего Востока составляет около 1,5%. Все, что касается переработки леса, не очень хорошо. Низкий уровень освоения расчетной лесосеки — 17,5% — он отстает от среднероссийского в два раза, — резюмировал он.

По его мнению, надо обязательно разобраться, почему не расторгаются соглашения с неэффективными лесопользователями.

— Если выделена лесосека, и она не осваивается, нужно соглашение расторгать, — сказал вице-премьер. — Не обязательно дожидаться фиксации правоохранительными органами передачи денежной суммы. В ситуации, когда должностное лицо не расторгает соглашение с неэффективным лесопользователем, признаки коррупции налицо, сговор очевиден. Если автоматическое расторжение не прописано в соглашении, значит, это ошибка методологическая — еще и Рослесхоза . Должен быть типовой акт, положение, где должно быть закреплено, при каком уровне использования лесосеки расторгается соглашение. У нас в других отраслях давно это все налажено, а в лесной отрасли до сих пор какие-то темные тропинки между деревьями.

По словам вице-премьера, лесные ресурсы должны доставаться эффективным производителям:

— Всем уже давно все понятно. Надо подготовить такой порядок правоотношений, чтобы лесные ресурсы доставались эффективным переработчикам. Причем не вручную, как это происходит в ситуации с целлюлозным комбинатом, который, я надеюсь, мы все-таки построим в Хабаровском крае, а автоматически. Тот, кто предлагает более высокий уровень переработки, должен получать лес, а тот, кто ничего не предлагает, должен его лишаться. Это все должно быть прописано, это ответственность Рослесхоза и министерства промышленности

Юрий Трутнев напомнил, что ранее уже обещал: если ситуация в лесной отрасли не будет кардинальным образом меняться, выйти с кадровыми предложениями. — Я от своих слов не отказываюсь. Мы сейчас проанализируем ситуацию и будем вносить предложения по руководителям лесной отрасли, — пообещал Юрий Трутнев. — И грядущая отставка правительства РФ этому совсем не мешает — даже наоборот. Сегодня в Хабаровске Юрий Трутнев проведет ряд совещаний, а завтра встречи в рамках «Дня китайского инвестора».