На омском ПО «Полёт» сменилось руководство

Информацию опубликовали на сайте производственного объединения.

Возможная причина смены руководства — недовольство положением дел на предприятии. На производственном объединении до сих пор не готов к вводу гальванический цех, хотя деньги на оборудование выделены.