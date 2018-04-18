На омском ПО «Полёт» сменилось руководство 

Информацию опубликовали на сайте производственного объединения.
Исполняющим обязанности директора ПО «Полёт» назначен Виктор Шулико, поскольку контракт с предыдущим директором омского филиала АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» Сергеем Головинским по решению Роскосмоса не был продлён.
Возможная причина смены руководства — недовольство положением дел на предприятии. На производственном объединении до сих пор не готов к вводу гальванический цех, хотя деньги на оборудование выделены.
Отметим, что Виктор Шулико работал в минобороны, заместителем директора Омского завода гражданской авиации и ПО «Полет».