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На омском ПО «Полёт» сменилось руководство
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На омском ПО «Полёт» сменилось руководство 

АиФ-Омск 58 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Информацию опубликовали на сайте производственного объединения.
Исполняющим обязанности директора ПО «Полёт» назначен Виктор Шулико, поскольку контракт с предыдущим директором омского филиала АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» Сергеем Головинским по решению Роскосмоса не был продлён.
Возможная причина смены руководства — недовольство положением дел на предприятии. На производственном объединении до сих пор не готов к вводу гальванический цех, хотя деньги на оборудование выделены.
Отметим, что Виктор Шулико работал в минобороны, заместителем директора Омского завода гражданской авиации и ПО «Полет».
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