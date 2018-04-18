Россиянин Никулин, обвиненный в США в хакерстве, не намерен признавать вину

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости . Россиянин Евгений Никулин , обвиняемый американскими властями во взломе американских социальных сетей, включая LinkedIn, должен предстать перед судом через 60 дней, он не заинтересован в соглашении с правительством США о признании вины, сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух.

"Следующее слушание назначено через 60 дней, в это время (мой) клиент не заинтересован в признании вины", — сказал адвокат по итогам судебного заседания во вторник.

Он добавил, что пока рано говорить о переговорах по признанию вины.

Адвокат заметил, что психическое и физическое состояние его клиента «намного лучше, чем в те дни, когда он приезжал в США», однако «он все еще очень слаб».

Ранее Бух выразил надежду, что Никулину не придется столкнуться с большим сроком заключения, поскольку число пострадавших ограничено. Тем не менее, несколько вменяемых Никулину преступных эпизодов «тянут» на срок от пяти до десяти лет.