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Россиянин Никулин, обвиненный в США в хакерстве, не намерен признавать вину
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Россиянин Никулин, обвиненный в США в хакерстве, не намерен признавать вину 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый американскими властями во взломе американских социальных сетей, включая LinkedIn, должен предстать перед судом через 60 дней, он не заинтересован в соглашении с правительством США о признании вины, сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух.
"Следующее слушание назначено через 60 дней, в это время (мой) клиент не заинтересован в признании вины", — сказал адвокат по итогам судебного заседания во вторник.
Он добавил, что пока рано говорить о переговорах по признанию вины.
Адвокат заметил, что психическое и физическое состояние его клиента «намного лучше, чем в те дни, когда он приезжал в США», однако «он все еще очень слаб».
Ранее Бух выразил надежду, что Никулину не придется столкнуться с большим сроком заключения, поскольку число пострадавших ограничено. Тем не менее, несколько вменяемых Никулину преступных эпизодов «тянут» на срок от пяти до десяти лет.
Задержанный в октябре 2016 года в Праге и обвиняемый в хакерстве в России и США Никулин в конце марта решением главы чешского минюста был выдан в США. Согласно данным американских СМИ, россиянин содержится в тюрьме в Сан-Франциско.
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