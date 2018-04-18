Теплоэнергетика будущего в Красноярске

Сибирская генерирующая компания презентовала своё видение развития теплоэнергетического комплекса Красноярска на перспективу до 2024 года. Компания готова вложить в экономику своих предприятий свыше 50 млрд рублей. Из них 10 млрд будет направлено на улучшение состояния теплосетей. Таким образом, будет выполнена главная задача — повысить надёжность обеспечения коммунальными благами потребителей — жителей краевой столицы.

Однако остаётся открытым вопрос, что станет источником масштабного преобразования и финансирования.

Генерация нового поколения

О том, как будет выглядеть генерация будущего, мог наглядно представить себе любой участник или гость КЭФ-2018, даже не обладающий специальными экономическими или энергетическими знаниями. Экспозиция СГК стала «парадными воротами» форума. Космический образ выставочного павильона напоминал больше корабль, устремлённый в будущее, чем привычный стенд с картинками. Три объёмных полукольца с бегущими внутри огнями навевали мысль не только о высокой технологичности теплоэнергетической отрасли, но и о скорости преобразований. И о том, что энергия — созидательная сила.

Внутри конструкции разместился «чёрный ящик». Затемнённая комната на поверку оказалась оснащена полиэкраном, где в формате панорамного кино была представлена инвестиционная программа компании, что называется, на пальцах — в понятных образах и видеоизображениях.

Вот открывается карта города, его сковал лёд. Такого «ледяного периода» теплоэнергетики допустить не могут: они намерены победить холод, мороз, потому что несут ответственность перед населением за тепло и коммунальные блага в нескольких городах края. И ледяные цветы превращаются в согретый теплом энергетиков мегаполис, где всем уютно и спокойно. На экранах появляются цифры, которые характеризуют состояние системы теплоснабжения и необходимый объём инвестиций. Так, в ближайшие годы компания намерена вложить свыше 50 млрд рублей в реновацию энергетической системы города. Из них около 10 млрд придутся на замену устаревших теплотрасс и прокладку новых к строящимся микрорайонам, которые растут в разных частях города. Далее, до 2022 года благодаря замещению малых котельных ко всем трём ТЭЦ будут подключены около 100 тыс. красноярцев.

После их перевода на мощности ТЭЦ энергетики ожидают важного экологического эффекта — снижения общего объёма выбросов всех промышленных источников города на 11%. Чтобы улучшить энергобаланс региона и создать необходимый резерв по теплу для новых подключений, нужно развивать и энергомощности. В компании планируют комплексную модернизацию Красноярской ТЭЦ-1 на сумму около 15 млрд рублей. Эта сумма включает обновление основного оборудования станции — котло— и турбоагрегатов, а также большую работу над повышением экологичности предприятия. Кроме того, согласно заявленной программе, мощности самой современной станции города — Красноярской ТЭЦ-3 — должны прирасти новым энергоблоком электрической мощностью185 МВт и тепловой мощностью 270 Гкал/час.

Конкретные шаги

Есть такое выражение, которое часто применяют инноваторы и другие пропагандисты прогресса. Фразу можно расшифровать так: пока одни мечтают о будущем, другие его создают — здесь и сейчас. Не случайно в основной день работы форума в городе произошёл ещё один технологический рывок — методом промышленного управляемого взрыва была снесена труба высотой 105 м на Красноярской ТЭЦ-1, которую решено было демонтировать. Эта же участь ожидает ещё две трубы. Вместо них построят новую, в два раза выше — 270 м. Высотная конструкция позволит снизить экологическую нагрузку на Красноярск благодаря более эффективному рассеиванию выбросов, что снизит их концентрацию в воздухе. Также на все котлы станции установят электрофильтры — для максимальной очистки выбросов.

Во время взрыва на станции депутат Государственной думы РФ Виктор Зубарев подчеркнул, как важно улучшать экологическую ситуацию в городе. «Это не только сокращение выбросов ТЭЦ, но и снижение автомобильных выбросов, влияния на окружающую среду других промышленных предприятий. По примеру СГК нужно делать в этом направлении конкретные шаги. В ходе модернизации ТЭЦ-1 применяются лучшие современные технологии, которые позволят, не ухудшая работы самой станции, повысить её экологические показатели».

Чёткий план для перестройки

Важнейшее для города направление — развитие и обновление тепловых сетей. Такие планы предполагают срок окупаемости не менее 10 лет. Чтобы проекты реализовались на деле, а не на бумаге, теплоэнергетикам требуется определение стоимости тепла в долгосрочной перспективе. Один из возможных вариантов решения проблемы — переход на тарифообразование по методу альтернативной котельной. Этот механизм позволяет просчитать максимально допустимую стоимость единицы тепла исходя из затрат на создание и эксплуатацию альтернативного теплоисточника. «Будучи применён в Красноярском крае , да и во всех других регионах нашего присутствия, метод даст стабильность, предсказуемость, понимание своей судьбы на десятилетия вперёд, что поможет нам стартовать и реализовать все эти замечательные инвестиционные проекты», — пояснил генеральный директор СГК Михаил Кузнецов

Инвестиции в размере 50 млрд рублей станут возможными вложениями, но при одном условии: если эти объекты генерации будут включены в федеральную программу модернизации энергомощностей. В этом случае за 25 лет реализации инвестплана поступления в бюджет и внебюджетные фонды пополнятся примерно на такую сумму — 50 млрд рублей.

По словам генерального директора, компания готова приступить к выполнению представленных планов уже в текущем году. «Наша компания реализует свою продукцию за рубли, и все финансовые модели, которые у нас просчитаны, тоже находятся в рублёвой зоне. Мы не рассчитываем на валютные кредиты. Поэтому мы не зависим от ситуации на внешних рынках, мы абсолютно российская компания. Независимо от того, что будет происходить за границами нашего государства, мы способны обеспечить намеченное», — добавил Михаил Кузнецов.