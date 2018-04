Тереза и Филип Мэй: общие интересы наживы на войне?

Фото: Andy Rain/EPA Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Премьер-министр Тереза Мэй и её супруг Филип Мэй зарабатывают политические и финансовые дивиденды на «борьбе Британии с внешними врагами» и росте рыночной капитализации ряда оборонных компаний, в том числе производящих крылатые ракеты. Вопрос о потенциальном конфликте интересов на уровне премьер-министра Британии поставили американский портал TheSwamp.media (принадлежит американской компании Jerrick Media Holdings), а также бывший сотрудник банка HSBC Николас Уилсон (благодаря разоблачениям которого стало известно об афере HSBC в Британии). Степень влияния на премьер-министра Британии в качестве её «неформального советника» ранее отмечали сами британские СМИ и политики. В комментариях телерадиокомпании BBC в 2017 г. председатель комитета по финансам Палаты общин Эндрю Тайри отмечает: «Филип, очевидно, является неформальным советником Терезы. Во многом как Дэнис для Маргарет Тэтчер». Издание Financial Times также описывало его как «переводчика» и «секретное оружие» Терезы Мэй. В Swamp.media отметили, что супруг премьер-министра Британии Филип Мэй работает в крупной инвестиционной компании Capital Group, которая является крупным акционером ряда ведущих производителей оружия. Capital Group владеет 10,39% акций американской корпорации Lockheed Martin. В рамках нанесенного по Сирии удара Пентагон заявил о применении 19 крылатых ракет JASSM-ER (производства Lockheed Martin).

We have this exclusive photo that is said to show the B-1B used in the strikes all loaded up with JASSMs as we suspected. This sortie marked the first combat use of this weapon. We continue to update our post with more information:https://t.co/2wyE643k3m pic.twitter.com/Y13kCMvT6b

— Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 14 апреля 2018 г. Capital Group (через дочернюю компанию Capital Research and Management Company), как отмечает бывший сотрудник банка HSBC Николас Уилсон, также является крупнейшим акционером британской компании BAE Systems, владея пакетом акций в 11,42%.

∎6.3m worth of BAE missiles were fired in Syria. May's husband's company, Capital Group is the largest shareholder in BAE pic.twitter.com/k3XT8hZ6SZ

— Mr Ethical (@nw_nicholas) 17 апреля 2018 г.

Theresa May's husband's company is the largest shareholder in BAE Systems, largest arms supplier to Saudi Arabia. Osborne's Blackrock is 5th. pic.twitter.com/azWrR94gR8

— Mr Ethical (@nw_nicholas) 17 апреля 2018 г. Одним из примеров продукции BAE Systems являются крылатые ракеты «Storm Shadow» (различных модификаций). Данные ракеты также были применены при ударе США, Британии и Франции по Сирии.

Фото: Paul Saxby/RAF/PA Фото: L. Matthews/ EPA-EFE/ МО Британии

Возможно, что утверждения американских СМИ и британских граждан ошибочны, и что между супругами Мэй нет никакого конфликта интересов — наоборот, они стоят на страже внешнеполитических интересов Британии и крупных финансовых компаний, владеющих крупнейшими пакетами акций в оборонных компаниях. Нельзя исключать, что принимая решения о нанесении военных ударах по другим государствам «в национальных интересах Британии» и некоего «морального права» Тереза Мэй на какое-то время «забывает» о том, что компания, в которой работает её супруг, может заработать — как на росте котировок после применения крылатых ракет, так и благодаря новым заказам на них. Осенью 2017 г. супругов Мэй уже призывали ответить на вопросы, связанные с офшорными махинациями компании Capital Group. Популярность премьер-министра внутри страны, по данным опросов, оставляла желать лучшего — британцы были явно не в восторге от того, как Тереза Мэй проводит переговоры по выходу из состава ЕС. Однако, благодаря «борьбе с применением химического оружия на британских и сирийских улицах» Терезе Мэй удалось улучшить свои «рейтинги» в Британии. Результативность переговоров с ЕС отошла на второй план, вопросы об офшорных счетах вовсе исчезли с повестки дня. Обвиняя Россию в «химических атаках», «гибридных войнах», искусственном раскручивании внешних угроз, создании образа «осажденной крепости», западные политики все активнее играют и зарабатывают на страхах избирателей перед внешними угрозами. Рецепт появления новых «Тэтчеров» в лице Терезы и Филипа Мэй оказался довольно простым: побольше русофобии, вбросить «новичка», много и нагло врать, взболтать, подавать ледяным. Этот «коктейль» не поможет Британии на переговорах с ЕС, он — для новой холодной войны с Россией.