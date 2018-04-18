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Хабаровск пройдет проверку звуком
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Хабаровск пройдет проверку звуком 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Проверка систем оповещения населения стартует в Хабаровске 20 апреля в 11:40. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сирены будут звучать в течение пяти минут.
В это же время в теле— и радиоэфирах будут транслировать правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Хабаровчанам советуют включить доступные приемники и прослушать сообщение диктора.
— В реальной ситуации, если возникает опасность при военном конфликте или чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, в сообщении, передаваемом в средствах массовой информации, называют характер угрозы и дают инструкции к действиям, чтобы обеспечить безопасность граждан, — сказал начальник отдела гражданской обороны комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Юрий Бутько.
Услышав непрерывный предупредительный сигнал, 20 апреля жителям города не нужно будет беспокоиться и предпринимать никаких действий, так как данная проверка — ежегодная. Она проводится по распоряжению губернатора Хабаровского края на случай возникновения ЧС или военных действий в рамках испытательных действий региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения края (РАСЦО).
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