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Власти Алтайского края объяснили, почему продают комплекс «Индустриальный»
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Власти Алтайского края объяснили, почему продают комплекс «Индустриальный» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Крупнейший тепличный комплекс Сибири включен в план приватизации, сейчас готовится документация для проведения торгов.
Как сообщил Александр Лукьянов, первый заместитель правительства Алтайского края, реализация имущества «Индустриального» позволит модернизировать предприятие и увеличить выпуск овощей. Общая площадь тепличного комплекса — 26 га, на сегодняшний день модернизировано 13 га. Там, где не используется технология «светокультура», урожайность в 2,5 ниже.
«Мы надеемся на то, что появится инвестор, который выкупит это предприятие и проведет реконструкцию», — сказал Александр Лукьянов.
Отметим, что возможность покупки тепличного комплекса рассматривает «Сибирская генерирующая компания». Руководство СГК рассчитывает объем необходимых вложений в модернизацию комплекса.
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