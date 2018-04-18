Власти Алтайского края объяснили, почему продают комплекс «Индустриальный»

Крупнейший тепличный комплекс Сибири включен в план приватизации, сейчас готовится документация для проведения торгов.

Как сообщил Александр Лукьянов, первый заместитель правительства Алтайского края , реализация имущества «Индустриального» позволит модернизировать предприятие и увеличить выпуск овощей. Общая площадь тепличного комплекса — 26 га, на сегодняшний день модернизировано 13 га. Там, где не используется технология «светокультура», урожайность в 2,5 ниже.

«Мы надеемся на то, что появится инвестор, который выкупит это предприятие и проведет реконструкцию», — сказал Александр Лукьянов

Отметим, что возможность покупки тепличного комплекса рассматривает «Сибирская генерирующая компания». Руководство СГК рассчитывает объем необходимых вложений в модернизацию комплекса.