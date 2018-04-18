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СМИ: Канада и США могут завершить двусторонние переговоры по NAFTA на этой неделе
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СМИ: Канада и США могут завершить двусторонние переговоры по NAFTA на этой неделе 

ТАСС 1 час назад
ОТТАВА, 18 апреля. /ТАСС/. Канада и США могут завершить двусторонние консультации в рамках переговоров по заключению нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Оттавой, Вашингтоном и Мехико уже на этой неделе. Об этом во вторник сообщил телеканал Global News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, в четверг в Вашингтон должна прилететь глава канадского МИД Христя Фриланд для встречи с американским представителем на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. «Речь пока не идет об аннонсировании на этой неделе новой сделки по NAFTA, но переговорщики надеются закрыть остающиеся сегменты [двусторонних консультаций между Канадой и США]», — указал телеканал.
Как отметил Global News, Вашингтон и Оттава, в частности, имеют нерешенные вопросы в области сельского хозяйства, окружающей среды и пограничного контроля. Эти темы переговорщики двух стран обсуждают в американской столице уже последние 11 дней.
На прошлой неделе Фриланд заявила, что заключение нового соглашения по NAFTA между Канадой, США и Мексикой может состояться в самое ближайшее время, а министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо добавил, что новая договоренность может быть достигнута в начале мая.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Соответствующие переговоры продолжаются с августа 2017 года, раунды проходят в Канаде, США и Мексике.
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