Власти Якутии могут разрешить охоту на овцебыков к 2030 году

ЯКУТСК , 18 апреля. / ТАСС /. Охоту на овцебыков могут разрешить в Якутии при достижении их численности в 5 тыс. голов. Об этом сообщил ТАСС в среду министр охраны природы региона Сахамин Афанасьев. Он оговорился, что это, предположительно, произойдет не раньше 2030 года.

"Овцебыки, завезенные с Ямала и Таймыра, успешно заселяют тундровую зону в четырех арктических районах Якутии. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов. Завезенный вид очень успешно адаптировался — их численность уже превысила 2 тыс. голов. Если популяция превысит 5 тыс., и вид больше не будет краснокнижным, то сможем разрешить охоту. Я думаю, это может произойти к 2030 году", — рассказал министр.

Заселение тундры овцебыками — серьезная и важная миссия для расширения арктического биоразнообразия республики, считает Афанасьев. «Будем учитывать [при разрешении охоты] мнение общественности, муниципалитетов, экспертного сообщества. Поведение овцебыков на севере все видят. Они не наносят урон экологии», — отметил он.

Овцебыков начали завозить в Якутии в 1994 году.