«Нет лифта и воды по выходным»: как живется в единственной в Уфе «ново-хрущевке»

Портал Ufa1 продолжает сериал о недвижимости и архитектуре города. Возле кинотеатра «Искра» в ряду пятиэтажных панелек высится необычная «хрущевка» — шестиэтажное здание с мансардой. В 2007 году чешская компания предложила реконструировать типовую панельную пятиэтажку в порядке эксперимента. Выиграли от этого только старожилы — они фактически абсолютно бесплатно получили новый дом. Обитатели же надстроенного этажа покупали квартиры по рыночной цене.

Как живется в ново-хрущевке десять лет спустя, и пойдет ли экспериментальный проект в века — узнал корреспондент Ufa1.

Бывшая хрущевка выделяется на фоне своих стареньких сородичей

Экспериментальный проект

Пятиэтажные панельки на проспекте Октября возле кинотеатра «Искра» построили в далеком 1963-м году. К 2000 году коммуникации в доме уже износились, да и сами пятиэтажки на фоне вырастающих то тут, то там новостроек выглядели обшарпанно. Выход из ситуации нашелся в 2003 году: к мэру города тех лет Павлу Качкаеву пришли представители чешской компании «Брно» и предложили необычный проект — реконструировать одну из городских «хрущевок», а если проект «пойдет», реновацию старых пятиэтажек поставить на поток.

Качкаев согласился — в мэрии уже давно подумывали, что делать со стремительно ветшающим жильем. Городская администрация и компания «Брно» заключили договор, и в 2003 году работы начались. Реконструкция старой части дома финансировалась за счет федеральной и городской казны. Саму же мансардную надстройку возводили на средства чешской компании.

Показательный подъезд раскрасили, рисунки спустя десять лет выглядят отлично

Не заплатили ни копейки

Основным населением «хрущевки» были преимущественно пенсионеры, прописавшиеся в пятиэтажке едва ли не с самого первого дня заселения дома. Узнав, что им могут поменять все коммуникации совершенно бесплатно, старожилы очень удивились и обрадовались.

— Первоначально реконструировать предлагали соседний дом, но я, как старшая по дому, пошла собирать подписи и просить, чтобы ремонт сделали именно у нас, — рассказала пенсионерка Раиса Садовникова.

Подписи за реконструкцию отдали все жильцы поголовно: в те времена Фонда капитального ремонта еще не существовало, поэтому возможность бесплатно заменить коммуникации упускать не хотел никто.

Номера квартир менять не стали, просто добавили новые ящики

Поменяли все Первым делом дом снаружи усилили плитами из полистирола, поверх них смонтировали металлическую арматуру и заштукатурили — фактически внешняя стена стала толще сантиметров на 10. Поменяли и все коммуникации — старые трубы 16 дополнительных квартир точно бы не осилили. Впервые с момента постройки дома сменили трубы отопления и поставили новые радиаторы. Подрядчик застеклил балконы и заменил во всех квартирах стеклопакеты.

И только после этого стали надстраивать шестой этаж и мансарду, где разместили одно— и двухэтажные квартиры. Пентхаусы расхватали как горячие пирожки еще на этапе строительства. Правда, за право жить в них, новым жильцам пришлось судиться.

Жителям установили новые радиаторы, окна, заменили трубы

Конфликты с законом

В 2005 году, закончив надстройку, но не подключив пентхаус к сетям коммуникаций, подрядчик забросил реконструкцию и стал выяснять отношения с городской администрацией: представители мэрии требовали через суд деньги — якобы за нарушенные сроки строительства. Но суд встал на сторону чехов. Поняв, что новая власть (мэр города Качкаев к тому времени ушел в администрацию городского округа) помогать не собирается, подрядчик свернул работы и уехал.

— В городе сменился мэр, постановление о реконструкции соседних домов новый глава города не подписал. Хотя мы были готовы работать с городом и реконструировать «хрущевки» по правилам фонда ЖКХ, проект дальше не пошел, — рассказал корреспонденту Ufa1 бывший директор компании «Брно» Милан Заменек. По словам районных властей, после ухода чехов с недостроем началась самая настоящая головомойка.

— Доделывали проект уже не чехи. С оформлением новых квартир в собственность возникли проблемы — подрядчик не подключил новый этаж к газопроводу, устанавливать электроплиты было очень дорого, — объяснил замдиректора УЖХ Октябрьского района Альберт Исхаков.

Доводить дом до ума пришлось уфимским подрядчикам. Утрясти все вопросы собственности и сдать готовую «ново-хрущевку» смогли лишь в 2007 году.

Некоторые квартиры на последнем этаже — двухэтажные

«Будем требовать лифт»

Пока проект еще не осуществили, жильцов от модернизации яростно отговаривали — скалозубы уверяли, что через пару лет здание рухнет, а надстроенный этаж сложится как карточный домик. Не тут-то было: на днях чешское детище отметило десятилетнюю годовщину. Мы прогулялись по подъездам, зашли в квартиры и узнали, есть ли у жильцов жалобы на дом.

— Все у нас нормально, никаких проблем нет. Стало намного теплее, зимой даже душно. Зато такого порядка никогда прежде не было, все коммуникации у нас свежие, как в новостройке, — рассказала Раиса Садовникова, она живет на втором этаже дома.

А вот у обитателей пентхауса восторгов меньше.

— Вода до нас плохо доходит — в выходные сильные проблемы с напором. Лифта нет, когда в гости приходит пожилая мать, подняться на шестой этаж ей сложно, — говорит владелица двухэтажной чешской пристройки Инна. — А ведь лифт был в проекте. Будем собирать подписи, чтобы нам его все же поставили.

— С коммуникациями не повезло. Например, трубу отопления пришлось менять, потому что ее несколько раз прорвало: просто подрядчик нарушил технологию, она шла снаружи дома и зимой перемерзала, — пожаловался жилец еще одной квартиры с достроенного этажа.

В республике вопрос реконструкции хрущевок пока только начали разрабатывать: надо бараки расселить, а панельки потерпят

Есть задачи поважнее

Проект, который предлагали чехи, позволил бы создать в городе 11 миллионов квадратных метров жилья. Но другими подрядчиками инновационный способ еще не опробован, и каким будет результат «достройки» — неизвестно, поэтому модернизировать другие пятиэтажки чешским способом городские власти не торопятся.

В ноябре 2017 года мэр города Ирек Ялалов сообщил, что разрабатывать программу их реконструкции будут в Главархитектуре. Среди прочих рассматривался проект, который сейчас реализуется в Москве — снос старых домов и переселение жильцов в новые, построенные на их месте.

Но вопрос расселения «хрущевок» в Уфе сейчас стоит не так остро, как проблема ветхого и аварийного жилья.