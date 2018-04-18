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Более 100 дел возбудили в Бурятии после проверок пожарной безопасности в ТЦ
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Более 100 дел возбудили в Бурятии после проверок пожарной безопасности в ТЦ 

ТАСС 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Бурятии выявила более 1 тыс. нарушений пожарной безопасности, проверив объекты с массовым пребыванием людей. Они возбудили 116 административных дел. Об этом сообщила в среду прокуратура региона.
"По результатам проверок (объектов с массовым пребыванием людей) прокурорами выявлено свыше 1 тыс. нарушений, руководителям организаций внесено более 100 представлений, в отношении виновных должностных лиц возбудили 116 дел об административных правонарушениях.
По 6 объектам инициировано приостановление деятельности до устранения нарушений", — отмечается в сообщении.
Всего прокуратура проверила 42 торговых комплекса, 24 детские досуговые организации, 62 объекта культуры и спорта и 53 иные организации с массовым пребыванием людей, такие как ночные клубы и бары караоке. В ходе проверок обнаружили распространенные нарушения: отсутствие системы оповещения, пожаротушения и противодымной вентиляции, недостаточное количество эвакуационных выходов и их загромождение, отсутствие планов эвакуации и многое другое.
Прокуратура направила в суд 28 исковых заявлений с требованием незамедлительно устранить грубые нарушения законодательства, а также 5 заявлений о приостановлении деятельности детских игровых зон.
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