Не становится ли Россия «новым Ираном»? Сейчас американские санкции начинают действовать всерьез

Когда-то новые санкции встречались в России с веселым упрямством.

«Наши ракеты смеются над вашими санкциями» — такая была в 2014 году популярная надпись на майках, когда Европа и США ввели запрет на въезд ряда ключевых персон из путинского правительства в связи с кризисом на Украине

Сегодня больше никто не смеется. Последняя серия американских санкций на этой неделе попала именно туда, где российской экономике действительно становится больно.

Последними в черный список попали некоторые из богатейших бизнесменов России и некоторые из крупнейших российских экспортных предприятий. Поэтому на биржах с понедельника стремительно падает курс российских акций, что повлекло за собой и падение курса российского рубля.

Российские аналитики опасаются, что это только начало. Новый кризис рубля означает рост цен на все: от плоских телевизоров до фруктов и поездок в отпуск. Российским магазинам уже пришлось начать исправлять таблички с ценами на тысячи импортных товаров.

Правительство России опасается также, что санкции могут сказаться и на рабочих местах. Один из наиболее явных новых целей — международная бизнес-империя олигарха Олега Дерипаски . Она включает в себя сотни тысяч работников, занятых в горнодобывающей и автомобильной промышленности.

В том, что Дерипаска стал кандидатом в список, ничего удивительного нет. Он связан со многими лицами, которые фигурируют во взрывоопасном расследовании иностранного вмешательства в американские выборы. Но то, что его огромный бизнес тоже несет такие тяжелые потери, стало неожиданностью для многих.

Путинская семья тоже пострадала

Последние санкции на практике закрывают важный американский рынок для крупнейшего производителя алюминия в мире, а также для целого ряда других российских компаний. Американские санкции делают также возможным и то, что международные банки, ведущие дела с теми, кого затронули санкции, смогут заметить последствия для себя в США.

От санкций пострадала и семья президента Путина. Бизнесмен Кирилл Шамалов был женат или женат на дочери Путина, по сообщениям американских властей и российских СМИ.

Но среди 22 лиц и 12 компаний есть также бизнесмены, которых обычно не считают особо приближенными к путинскому режиму. Это касается, в частности, инвестирующего в технологии Виктора Вексельберга , живущего в Швейцарии и присутствовавшего на инаугурации Дональда Трампа в прошлом году.

Это означает, что новый список содержит новые решительные предупреждения. Если прежние европейские и американские санкции были направлены на тех, кто играл роль в военной операции России против соседней Украины, то новый список дает понять, что «никто из российских бизнесменов не может больше чувствовать себя в безопасности», как написал аналитик Нил Бакли (Neil Buckley) в « Файнешнл Таймс » (Financial Times).

Под многочисленными российскими компаниями, которые международные инвесторы и банки во все большей степени будут рассматривать как «ядовитые активы», разверзается пропасть неуверенности. А давление может стать еще сильнее. В ряде европейских стран рассматривается вопрос о новых санкциях в виде так называемого «закона Магнитского», который может покарать тех, кто виновен в отмывании денег и коррупции.

Сто лет одиночества

Новые санкции вызвали у России ярость, но вместе с тем она пришла в некоторое замешательство. Сравнительно небольшая российская экономика гораздо более зависит от американской, чем наоборот. Угрозы Кремля нанести американским компаниям ответный удар рискуют, прежде всего, увеличить счет, который будет направлен российским потребителям.

Предложение создать безналоговые зоны в России для олигархов (ставших жертвами новых санкций) не особо успокоило экономистов.

Но хотя санкции наносят тяжелый удар, они, вместе с тем, могут оказать Путину помощь на другом фронте. Кремль уже давно пытается заставить богатейших бизнесменов страны вернуть свои огромные состояния на родину, в Россию. Частично для того, чтобы сделать страну менее зависимой от Запада, частично для того, чтобы сделать олигархов более зависимыми от власть имущих в Кремле.

Обещания масштабной господдержки пострадавшим может оказаться путем к тому, что государство вновь заберет их активы, пишет деловая газета «Ведомости» в редакционной статье. Во время путинского 18-летнего правления доля государства в экономике уже подросла с 35% до 50-70%, по разным подсчетам.

Но мрачные перспективы, впрочем, вызвали беспокойство Кремля. Многолетний советник Путина Владислав Сурков в среду опубликовал статью, в которой объявил «эпическое путешествие» России, направленное на интеграцию с Западом, неудавшимся.

Сейчас вместо этого России стоит ждать новых войн и «ста лет геополитического одиночества», пишет Владислав Сурков, считающийся одним из архитекторов военной операции России на Украине.

Еще один известный российский комментатор, Денис Соколов , называет Россию «новым Ираном », страной, которая на протяжении десятилетий борется с масштабными международными санкциями.

С одной стороны, санкции оказывают давление на Кремль, чтобы он улучшал отношения с Западом, пишет он в либеральном интернет-издании Republic.ru. С другой стороны, растущая экономическая изоляция рискует ослабить тот фланг российской элиты, которая отдает предпочтение экономике, а не внешнеполитическим авантюрам.

«Если наши руководители высшего звена раньше ездили получать образование в области менеджмента в Лондон или Чикаго , то сейчас, возможно, более уместно будет отправиться в Тегеран », — пишет Денис Соколов.

Санкционный список растет

Российская аннексия Крыма и военная интервенция на востоке Украины привела к принятию США и странами ЕС в 2014 году первых санкций.

Сегодня в американском санкционном списке 181 человек и 434 организации, 150 человек и 38 организаций затронуты санкциями, принятыми странами ЕС.

Большая часть санкций ЕС будут отменены, когда Россия выполнит условия так называемых Минских соглашений.

В 2016 году правительство Обамы ввело санкции против 6 человек и 5 организаций за попытки России оказать влияние на американские президентские выборы, в частности, с помощью хакерских атак.