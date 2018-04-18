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Меморандум между «Росатомом» и РАН подпишут в самое ближайшее время
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Меморандум между «Росатомом» и РАН подпишут в самое ближайшее время 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Меморандум о развитии сотрудничества по различным передовым высокотехнологичным направлениям между Российской академией наук (РАН) и госкорпорацией «Росатом» будет подписан в самое ближайшее время, сообщил РИА Новости президента РАН Александр Сергеев в ходе визита в Париж.
"Меморандум готов. Мы столкнулись с чисто техническим вопросом — просто руководитель ФАНО в этот день был занят, был вызван в правительство и не смог подъехать на подписание. Меморандум подготовлен и как только мы найдем время встретиться втроем, он будет подписан. Это будет в самое ближайшее время", — сказал ученый.
История сотрудничества академической науки и атомной отрасли началась во времена советского атомного проекта. Ученые Академии наук внесли огромный вклад в создание отечественного ядерного оружия и мирной атомной энергетики. Сейчас РАН и «Росатом» активно взаимодействуют, в частности, по реализации проектов в интересах обороноспособности России и созданию ядерных энергетических технологий нового поколения. Еще одним направлением совместной работы специалистов «Росатома» и РАН стали так называемые меганаучные проекты по созданию крупных исследовательских установок мирового уровня.
Предложение о разработке меморандума обсуждалось в ноябре 2017 года на заседании президиума РАН. Тогда член президиума РАН, председатель научно-технического совета (НТС) «Росатома», научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) академик Георгий Рыкованов сообщил, что ученые-ядерщики предлагают подготовить и заключить меморандум о взаимодействии между РАН, Федеральным агентством научных организаций (ФАНО) и «Росатомом». Президент РАН поддержал это предложение.
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