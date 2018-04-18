«Белая роза» вновь заработает в этом году

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в настоящее время готовится новая площадка, на которой расположится благотворительный диагностический центр, созданный по инициативе Светланы Медведевой

«Центр также будет располагаться на базе краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Решено подготовить новую площадку, которая позволит принимать большое число пациенток», — сообщили в медучреждении.

Отметим, что ежегодно сотни женщин из краевого центра и других районов Приморья обращаются сюда за бесплатной медицинской помощью. В центре «Белая роза» можно пройти комплексное обследование — все услуги предоставляются бесплатно.

Только в первом квартале этого года в «Белой Розе» прошли обследование 135 женщин, 33 из которых это жительницы районов Приморья.

«В распоряжении пациенток врач гинеколог, маммолог-онколог, врач УЗИ. Выполняется кольпоскопия, УЗИ органов малого таза и молочных желез, дается заключение врача. Если выявляются онкологические проблемы, пациентка направляется для дальнейшего обследования и лечения в краевой онкологический диспансер», — сообщили в департаменте здравоохранения

Напомним, «Белая роза» — это один из ключевых проектов Фонда социально-культурных инициатив. Он был разработан в 2010 году по инициативе и под патронажем президента Фонда Светланы Медведевой.

В центр «Белая роза» может обратиться любая женщина, направление из поликлиники не требуется. Запись проводится через единый кол-центр. Для прохождения обследования необходим минимальный набор документов — паспорт и полис ОМС.