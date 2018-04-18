Марка Цукенберга считают роботом 

Бурное обсуждение внешности создателя соцсети Facebook не утихает и пользователи интернета озадачены подменой Марка Цукенберга на робота. Казалось бы, что с момента скандала оо утечки данных с популярной соцсети и показаний Марка перед политиками США прошло довольно много времени, но многие люди сих пор не могут забыть странное поведение Цукенберга, а также его натянутую улыбку, свойственную скорее роботам из фильмов, ежили реальным людей. Кроме того, странное устройство, на котором сидел знаменитый Марк не даёт людям забыть эту тему. Гаджет обсуждают даже больше, чем мимику Марка и странные ответы, которые похожи на заученные ответы или подгружаемый с жёсткого диска, как считают некоторые хейтеры. Устройство, на котором сидел Цукенберг напоминает большое зарядное устройство и вокруг него разгораются основные дискуссии, ведь прежде никто не замечал таинственного гаджета при публичных выступлениях главы Facebook. Как бы нелепо не звучали обвинения в искусственности Марка Цукенбурга, в наш век технологий возможно всё и есть вероятность того, что некоторые люди являются далеко не людьми, в привычной нам форме.