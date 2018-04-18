Ещё
Марка Цукенберга считают роботом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Марка Цукенберга считают роботом 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Бурное обсуждение внешности создателя соцсети Facebook не утихает и пользователи интернета озадачены подменой Марка Цукенберга на робота. Казалось бы, что с момента скандала оо утечки данных с популярной соцсети и показаний Марка перед политиками США прошло довольно много времени, но многие люди сих пор не могут забыть странное поведение Цукенберга, а также его натянутую улыбку, свойственную скорее роботам из фильмов, ежили реальным людей. Кроме того, странное устройство, на котором сидел знаменитый Марк не даёт людям забыть эту тему. Гаджет обсуждают даже больше, чем мимику Марка и странные ответы, которые похожи на заученные ответы или подгружаемый с жёсткого диска, как считают некоторые хейтеры. Устройство, на котором сидел Цукенберг напоминает большое зарядное устройство и вокруг него разгораются основные дискуссии, ведь прежде никто не замечал таинственного гаджета при публичных выступлениях главы Facebook. Как бы нелепо не звучали обвинения в искусственности Марка Цукенбурга, в наш век технологий возможно всё и есть вероятность того, что некоторые люди являются далеко не людьми, в привычной нам форме.
13 Новостей.ru: последние новости
Над Оксфордширом и Букингемом заметили странное свечение синего цвета Кобзон на юбилее у Винокура покрыл матом администратора мероприятия Сегодня Роскомнадзор начнёт блокировать Telegram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью181
Самолетам США разрешили летать над Россией15
В России готовят сюрприз для безработных147
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram25
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой228
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия оставила НАТО без самолетов «Руслан»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение