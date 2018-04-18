Госдеп заявил о продлении разрешения на полеты над Россией

"Министерство транспорта [ России ] проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 года. Несколько американских авиакомпаний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти пролеты", — сказал представитель.

Также представитель отметил, что Минтранс продлил до 20 апреля разрешения на американские грузовые рейсы из Азии в Европу. По его словам, российская сторона предлагает пользоваться альтернативными маршрутами после этой даты.

"Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению", — добавил представитель.

Ранее сообщалось, что США хотят провести с Россией встречу по вопросу пролетов авиалайнеров.