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Госдеп заявил о продлении разрешения на полеты над Россией
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Госдеп заявил о продлении разрешения на полеты над Россией 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Представитель Государственного департамента США сообщил, что Министерство транспорта России продлило разрешение на пролеты авиалайнеров Соединенных Штатов над территорией страны, передает РИА «Новости».
"Министерство транспорта [России] проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 года. Несколько американских авиакомпаний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти пролеты", — сказал представитель.
Также представитель отметил, что Минтранс продлил до 20 апреля разрешения на американские грузовые рейсы из Азии в Европу. По его словам, российская сторона предлагает пользоваться альтернативными маршрутами после этой даты.
"Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению", — добавил представитель.
Ранее сообщалось, что США хотят провести с Россией встречу по вопросу пролетов авиалайнеров.
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