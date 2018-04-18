Две американские НПО добились аккредитации в ООН, несмотря на противодействие России

Венесуэлы, ООН , 18 апреля. / ТАСС /. Две американские неправительственные организации (НПО), которые наблюдают за ситуацией с правами человека в Иране КНДР , добились во вторник аккредитации в ООН, несмотря на противодействие России Китая и ряда других стран. Соответствующее решение принял во вторник большинством голосов Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС).

Аналогичный текст, дающий консультативный статус «Комитету США по правам человека в Северной Корее», получил несколько более широкую поддержку ЭКОСОС. Против него проголосовали шесть стран — те же за исключением Ирака, а за — 29 государств при 13 воздержавшихся.

В феврале этого года две американские НПО уже пытались получить консультативный статус, который позволит их представителям участвовать в заседаниях ООН. Однако специальный комитет по неправительственным организациям, состоящий из 19 стран, отклонил их заявки. После этого США заявили, что добьются пересмотра решения в вышестоящем органе — ЭКОСОС. В прошлом году таким образом аккредитации добилась организация «Всемирная христианская солидарность» (Christian Solidarity Worldwide), базирующаяся в Великобритании, а годом ранее — американский Комитет защиты журналистов, и «Молодежная коалиция за сексуальные и репродуктивные права», которая выступает в поддержку прав гомосексуалистов.

"Победа для прав человека"

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во вторник приветствовала решение ЭКОСОС, усмотрев в нем «победу для прав человека». В американской дипмиссии также обратили внимание на состоявшиеся днем ранее выборы в комитет по НПО, в ходе которых Иран и Венесуэла не смогли добиться переизбрания на новый четырехлетний срок.

"Эти голосования принесли победу для прав человека. Слишком долго комитет по НПО кишел серийными нарушителями прав человека, которые подрывают авторитет ООН в области прав человека", — говорится в письменном заявлении Хейли. Она призвала пересмотреть существующую практику формирования состава комитета и не позволять «странам с ужасным послужным списком в области прав человека» отвечать за доступ НПО к деятельности ООН.

Кампания по дискредитации комитета

На заседании ЭКОСОС во вторник российская сторона указала на недопустимость оказания давления на работу комитета по НПО. Как напомнил представитель делегации РФ Егор Шульгин, перед принятием решения по двум НПО комитет вел с ними предметный диалог «с целью уточнения характера их деятельности, поскольку у ряда его членов имелись небезосновательные подозрения в их тесной связи, в том числе финансовой, с правительственными институтами, а также ведении откровенно политизированной работы против правительств иностранных государств».

"Несмотря на то, что в отношении данных заявок шла довольно рутинная процедура, которая применяется в равной степени ко всем претендентам на получение консультативного статуса, делегация США спровоцировала голосование именно по «Центру документации по правам человека в Иране» и «Комитету США по правам человека в Северной Корее», тем самым лишь подтвердив опасения членов Комитета об ангажированности указанных структур", — отметил Шульгин.

По его словам, сразу после завершения сессии комитета по НПО была запущена информационная кампания «по дискредитации его решений и его работы в целом, целью которой было придание сюжету откровенно политического и конфронтационного характера».

"Бесчестные люди и предатели"

Решение аккредитовать «Комитет США по правам человека в Северной Корее» вызвало во вторник возмущение у КНДР. В заявлении, распространенном в ООН, делегация страны отметила, что это — ангажированная организация, преследующая политические цели. По информации Пхеньяна, с момента создания в 2001 году эта НПО «ни разу не посетила страну, чтобы ознакомиться с тем, как поощряются и защищаются права народа» КНДР. «Она проводит только политически мотивированную деятельность с целью нарушения суверенитета КНДР и вмешательства в ее внутренние дела путем манипулирования и распространения липовых данных, а также докладов, искажающих реальную ситуацию с правами человека в КНДР», — говорится в документе.

Как заявила северокорейская сторона, в состав организации входят «бесчестные люди, предатели и агентства — заговорщики», а сама она является частью «враждебной политики США против КНДР, получая финансирование от правительства» страны.