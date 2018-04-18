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Хейли о заявлении про антироссийские санкции: я не путаюсь
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Хейли о заявлении про антироссийские санкции: я не путаюсь 

РИА Новости 41 минуту назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли раскритиковала главу национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу, который ранее объяснил заявление Хейли о введении новых санкций в отношении России «временной путаницей» и «шагом на опережение», а также подчеркнула, что ничего не путает.
"При всем уважении, я не путаюсь", — цитирует Хейли корреспондент телеканала Fox News Дана Перино в своем Twitter.
В минувшее воскресенье Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия. Москва и Дамаск опровергают информацию о химической атаке.
Издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп в понедельник решил приостановить введение новых санкций, поскольку «не чувствует себя уверенно по поводу их введения».
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