«Почта Банк» идет всё дальше в отдаленные районы Хабаровского края

«Сегодня мы большое внимание уделяем повышению качества жизни в сельских поселениях. Считаю, что достигнутые банком в Хабаровском крае результаты значимы. Мы готовы продолжать сотрудничество, способствовать развитию сети банка и совместно решать проблемы обеспеченности финансовыми услугами населения и предпринимателей края», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Георгий Горшков рассказал, что к концу года банк планирует почти в два раза увеличить число точек присутствия в регионе и довести их число до 120, а также создать более 150 новых рабочих мест.

«К концу 2018 года мы намерены работать во всех населенных пунктах, по которым договорились с Правительством края. Также в течение года мы планируем начать работу не только с населением, но и с юридическими лицами, с местным малым бизнесом. Продолжится предоставление кредитов на освоение «дальневосточного гектара», — сообщил Георгий Горшков.

По итогам встречи стороны подписали дополнительное соглашение и «дорожную карту». В ней обозначены шаги по повышению доступности финансовых услуг и обеспечению присутствия банка во всех районах края.