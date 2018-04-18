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«Почта Банк» идет всё дальше в отдаленные районы Хабаровского края
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«Почта Банк» идет всё дальше в отдаленные районы Хабаровского края 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске состоялась встреча губернатора Вячеслава Шпорта с первым заместителем президента — председателя правления «Почта Банка» Георгием Горшковым. Стороны обсудили итоги реализации соглашения о сотрудничестве, которое было заключено около двух лет назад, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы региона. Глава региона поблагодарил руководство банка за выполнение всех договоренностей. Ключевая из них — обеспечение современными банковским услугами жителей отдаленных поселков, в том числе и на севере Хабаровского края. Сегодня уже открыты окна банка в 70 отделениях почтовой связи по всему региону. Приняты значимые решения о входе в труднодоступные и отдаленные местности края: в Аяно-Майский район, где вообще нет банковских офисов, а также Верхнебуреинский, Охотский, имени Полины Осипенко, Ульчский и Тугуро-Чумиканский районы.
«Сегодня мы большое внимание уделяем повышению качества жизни в сельских поселениях. Считаю, что достигнутые банком в Хабаровском крае результаты значимы. Мы готовы продолжать сотрудничество, способствовать развитию сети банка и совместно решать проблемы обеспеченности финансовыми услугами населения и предпринимателей края», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.
Георгий Горшков рассказал, что к концу года банк планирует почти в два раза увеличить число точек присутствия в регионе и довести их число до 120, а также создать более 150 новых рабочих мест.
«К концу 2018 года мы намерены работать во всех населенных пунктах, по которым договорились с Правительством края. Также в течение года мы планируем начать работу не только с населением, но и с юридическими лицами, с местным малым бизнесом. Продолжится предоставление кредитов на освоение «дальневосточного гектара», — сообщил Георгий Горшков.
По итогам встречи стороны подписали дополнительное соглашение и «дорожную карту». В ней обозначены шаги по повышению доступности финансовых услуг и обеспечению присутствия банка во всех районах края.
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