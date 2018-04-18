Американский миллиардер умер от передозировки обезболивающими

Миллиардер и любимец Голливудских звезд 53‐летний Мэтью Меллон боролся с наркозависимостью, которую приобрел из‐за длительного употребления обезболивающего препарата оксиконтин, сообщила газета Mirror.

По данным прессы, все стало совсем плохо, когда миллиардер начал тратить по 100 тысяч долларов в месяц, и употреблять до 80 таблеток в сутки. Его супруга Тамара Меллон рассказаоа, что в прошлом году Мэттью обратился в клинику для наркозависимых.

Он заверил, что готов там находиться, сколько нужно. Однако ему не удалось победить в борьбе с зависимостью. По данным СМИ, его смерть стала ударом для всех родных еще и из-за того, что никто не ожидал, что он не справится.

Друзья миллиардера, среди которых были Элизабет Херли , Ник Роджерс и дочь Мика Джаггера — Джейд, были также поражены его смертью.

Ранее «360» писал, что в Риме ушел из жизни итальянский кинорежиссер Витторио Тавиани. Ему было 88 лет.

Фото: MarinaBeroff / Wikimedia