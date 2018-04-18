Альянсу НАТО откажут в использовании Ан‐124 ‐ СМИ

В российской грузовой авиакомпании «Волга‐Днепр» до конца текущего года намерены прекратить предоставлять Североатлантическому альянсу грузовые самолеты Ан‐124 «Руслан», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Challenges.

В публикации французских СМИ рассказывается о проекте SALIS (Strategic Airlift International Solution), в рамках которого, в 2006 году украинская фирма «Авиалинии Антонова» и российская компания

создали совместное предприятие.

Согласно совместному проекту, негабаритные грузы НАТО перевозят 17 самолетов класса «Руслан». Сообщается, что российская компания приняла это решение в ответ на усиление антироссийских санкций со стороны США

Европейское издание уточняет, что прекращение сотрудничества компании

«Волга-Днепр»

с НАТО станет ощутимым ударом для французских военных сил. Отмечается, что французская армия остается зависимой от «Русланов» при перевозке тяжелых вертолетов и танков, несмотря на наличие самолета Airbus A400M.

В авиакомпании «Волга‐Днепр» отказались комментировать публикации в СМИ о расторжении сотрудничества в области грузоперевозок со странам НАТО. По словам официального представителя российской компании, руководство

«Волга-Днепр»

готовит официальное заявление по этому поводу.