Нижний Новгород украсят символикой ЧМ-2018 на 9 млн рублей

9,2 млн рублей будет направлено на оформление Нижнего Новгорода символикой предстоящего чемпионата мира по футболу FIFA. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Средства на эти цели выделяются из городского бюджета. Согласно документации, символика будет размещена на нежилом здании около стадиона «Нижний Новгород», где будет смонтирован металлокаркас с декоративной баннерной сеткой. Также эмблема мундиаля появится на ограждениях, расположенных на проспекте Молодежный, улицах Карла Маркса и Стрелка. В стоимость закупки входят затраты на приобретение материалов, оборудования, эксплуатацию машин и механизмов и оплату труда рабочих.

Аукцион по выбору подрядчика состоится 11 мая. Работы должны быть выполнены в срок до 1 июня.

Напомним, инсталляция к ЧМ-2018 открылась в Нижнем Новгороде.